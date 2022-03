La industria urge a la "intervención urgente" de la Administración frente al paro de transportistas

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por las grandes organizaciones empresariales de los sectores de automoción, refino, papel, química, alimentación, cemento y siderurgia, ha solicitado la "intervención urgente" de la Administración para garantizar el desarrollo de la actividad empresarial.

En un comunicado, la Alianza advierte de que el paro de transportistas amenaza con la paralización de la industria, lo que supondría obstaculizar la distribución de productos esenciales a los ciudadanos, por lo que hace un llamamiento para que se cumpla un "escrupuloso respeto a la legalidad".

El paro indefinido de transportistas que comenzó el lunes fue organizado por una asociación empresarial que representa a una parte minoritaria del sector, y ninguna de las mayores organizaciones empresariales del sector lo secundó, por lo que la previsión apuntaba a una afectación mínima.

Sin embargo, tal y como denuncian las grandes patronales, a las que se ha sumado la propia CEOE, así como el Gobierno, los piquetes están actuando "con violencia" para detener a los camioneros y son las propias empresas de transportes las que han decidido parar "por la seguridad de sus trabajadores".

Los asalariados no están llamados al paro puesto que no se trata de una huelga convocada por sus representantes (los sindicatos), pero muchos no pueden continuar con su trabajo por actuaciones como "pinchazos de ruedas", según denuncian las organizaciones empresariales.

Ante esta situación, la industria también denuncia "actos de sabotaje" que impiden que el materia llegue a los puertos y las fábricas, por lo que urge a la intervención urgente de la Administración, una actuación que el Gobierno ya ha avanzado que acometerá y lo hará "con contundencia".

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española está integrada por ANFAC (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia).