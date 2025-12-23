Italia multa a Ryanair con 255 millones por obstaculizar el trabajo de las agencias de viajes

Archivo - Avión de Ryanair - Thomas Banneyer/dpa - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado italiana (AGCM) ha impuesto a Ryanair DAC y a su matriz, Ryanair, una multa de 255.761.692 euros por "abuso de posición dominante" al obstaculizar la distribución de billetes por parte de las agencias de viajes.

El organismo estima que la aerolínea ha incurrido en este abuso al menos entre abril de 2023 y abril de 2025, al tratarse de la compañía líder en el mercado italiano -con una cuota de entre el 38% y el 40% de los pasajeros transportados-, lo que la convierte en un actor clave para el desarrollo del negocio de las agencias.

La sanción es el resultado de una "exhaustiva investigación" que ha determinado que Ryanair aplicó una "compleja estrategia para bloquear, obstaculizar, dificultar o hacer económica o técnicamente onerosa la compra de vuelos" en su página web por parte de agencias de viajes, tanto físicas como online.

Como fruto de esta investigación, la autoridad ha constatado que la compañía comenzó a estudiar a finales de 2022 una serie de medidas para poner trabas a las agencias, que se implementaron a partir de 2023 con acciones "cada vez más intensas".

En una primera fase, introdujo procedimientos de reconocimiento facial dirigidos únicamente a usuarios con billetes adquiridos a través de agencias en su web y, posteriormente, bloqueó de forma total o intermitente los intentos de reserva realizados por estas en su plataforma.

Además, a comienzos de 2024, Ryanair impuso a las agencias de viajes online la obligación de firmar acuerdos para poder distribuir sus billetes, una exigencia que más tarde extendió a las agencias físicas, "con condiciones que limitaban la posibilidad de ofrecer vuelos de Ryanair combinados con otros servicios".

Todo ello, según la AGCM, "ha obstaculizado las ventas de las agencias" y ha perjudicado su capacidad para adquirir vuelos de la aerolínea y combinarlos con otros servicios, "reduciendo la competencia ejercida por las propias agencias y la calidad de los servicios ofrecidos".

RYANAIR RECURRIRÁ LA SANCIÓN

Tras la decisión, Ryanair ha anunciado que ha dado instrucciones a sus abogados para recurrir la resolución, que califica de "extraña y errónea" e "impuesta injustamente" por la autoridad italiana, al considerar que "pretende ignorar y revocar" una sentencia del Tribunal de Milán de enero de 2024 que concluyó que el modelo de distribución directa de la aerolínea "beneficia sin duda a los consumidores" y permite ofrecer "tarifas competitivas".

La compañía defiende que desde hace años impulsa campañas para ofrecer precios más bajos mediante la reserva directa en su web y sostiene que, bajo la presión de "una OTA española que ha cobrado en repetidas ocasiones precios excesivos a sus consumidores" y de "un pequeño número de agencias de viajes tradicionales en Italia", la autoridad ha decidido imponer esta "absurda multa", en contradicción con la sentencia judicial.

Asimismo, Ryanair alega que la resolución "ignora el hecho de que no ostenta una posición dominante", al situarse su cuota en torno al 30%, ya que, según afirma, los cálculos no incluyen vuelos de larga distancia ni rutas de corto radio a destinos en los que la aerolínea irlandesa no opera.