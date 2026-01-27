Jet2.com amplía un 18% los asientos en el aeropuerto de Reus (Tarragona) para verano de 2026

Archivo - Una mujer en un aeropuerto - OSCAR J.BARROSO/EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Jet2.com ampliará un 18% la oferta de asientos disponibles en el aeropuerto de Reus (Tarragona) para la temporada de verano de 2026, con 33.000 asientos de llegada más, ha informado este martes en un comunicado.

Así, el total de potenciales turistas que podrán llegar al aeropuerto con la aerolínea entre el 30 de marzo y el 1 de noviembre será de más de 220.000 personas, con un pico semanal durante la temporada alta de 44 vuelos.

Jet2.com ha anunciado sus planes de ampliación durante la última edición de Fitur, que se celebró entre el 21 y 25 de enero en Madrid, y ha explicado que estrenará también una nueva ruta a Londres-Gatwick, alcanzando un total de 13 conexiones directas con Reino Unido, y siendo la única aerolínea en conectar Reus con Edimburgo.