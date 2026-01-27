Jet2.com ofrece 4,6 millones de asientos en España este verano, un 9% más, y crece en aeropuertos pequeños

Archivo - Jet2. - AIRBUS - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jet2.com ha programado 4,6 millones de asientos en España para este verano, un 9% más que en el verano de 2025, un crecimiento que será más visible en los aeropuertos menos concurridos como Girona, Reus, Almería, Jerez o el recién incorporado destino de La Palma.

En concreto, los crecimientos más destacados se darán en Girona (+35%) y Jerez, donde la compañía duplicará las plazas ofertadas durante la temporada de 2025, cuando comenzó a operar allí.

El aeropuerto con más actividad por parte de la compañía durante los meses de verano será el de Mallorca, con casi 900.000 asientos en llegada, seguido por Tenerife y Alicante-Elche

En total, Jet2.com ofrecerá 161 rutas desde el Reino Unido hacia España, 16 más que el verano pasado, 17 de ellas totalmente exclusivas, y con un pico de más de 840 vuelos semanales en temporada alta.

A este incremento ha contribuido la nueva base de la compañía en Londres-Gatwick, desde donde conectará de forma directa con 11 aeropuertos españoles.

Asimismo, el próximo 3 de abril comenzará a operar en La Palma, conectando el aeropuerto canario con Manchester y Londres-Stansted.