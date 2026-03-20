Junta pide al Gobierno bonificar billetes de avión por "tardanza" en recobrar el AVE a Málaga

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este viernes atendiendo a los medios en Vélez-Málaga (Málaga) antes de visitar las instalaciones de la empresa de Aerodynamics. - María José López - Europa Press

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reclamado este viernes medidas en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros sobre medidas económicas para contrarrestar los efectos de la guerra contra Irán para "compensar la tardanza" en recobrar la normalidad del servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid, interrumpido por la caída de un muro en Álora (Málaga).

En declaraciones en Vélez-Málaga a los medios de comunicación antes de visitar las instalaciones de la empresa Aerodynamics, la consejera y portavoz ha apelado a iniciativas por parte del Consejo de Ministros como "bonificar el peaje de la autopista de la Costa del Sol; también se pueden establecer bonificaciones en los billetes de avión", de los que ha señalado que "están por las nubes" por el hecho de que la demanda se desplaza al avión como sustituto del tren.

Carolina España ha reclamado también la posibilidad de "aumentar la frecuencia de los aviones", así como ha enarbolado que "se haga una campaña de turismo hacia el destino de Málaga y la Costa del Sol".

La consejera y portavoz ha esgrimido un escenario actual donde "ya hemos perdido la Semana Santa" por esa conexión interrumpida de alta velocidad, aunque ha apelado a un escenario futuro como es el "inicio de temporada alta".

"Es un mazazo a la economía de Málaga y la Costa del Sol", ha argumentado España, una vez que esta semana el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, precisó que la recuperación de la línea "no sería antes de la última semana de abril".

"El hecho de que no tengamos AVE a Madrid está produciendo ya, llevamos ya dos meses sin Ave, pérdidas cuantiosas", ha sostenido la consejera de Economía, quien ha blandido a los distintos actores del sector que se ven involucrados en la interrupción de la alta velocidad, entre quienes ha señalado a "restaurantes, hoteles, taxis, comercios", así como ha apuntado que "los comercios de la estación de María Zambrano se les han caído las ventas casi un 60%".

"Oiga, alguien tiene que asumir responsabilidades en el Gobierno de España", ha reclamado la consejera y portavoz.

La consejera de Economía "ha invitado" ante los problemas de conexión ferroviaria de Málaga "a que vengan a Málaga, a que vengan a conocer la Semana Santa, aunque tengan que hacer ese transbordo por autobús desde Antequera, aunque tengan que venir en coche, aunque tengan que venir en avión".

"Estamos disponibles, preparados y no se les va a olvidar esta Semana Santa", ha remachado España su consideración en este sentido.