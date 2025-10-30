Lufthansa gana 1.093 millones hasta septiembre, un 32% más

Archivo - Lufthansa presenta una oferta en solitario para comprar ITA Airways. - LUFTHANSA - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lufthansa registró un beneficio neto de 1.093 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un incremento del 32% con respecto a los 830 millones del mismo periodo del año anterior, según ha informado la aerolínea.

Los ingresos totales de la compañía ascendieron a 29.648 millones de euros, marcando un incremento del 5% en comparación con los 28.137 millones de euros registrados el año anterior. De esta cifra, los ingresos por tráfico contribuyeron con 24.361 millones de euros, un 3% superior a los 23.578 millones de euros de 2024.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 3.270 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12% frente a los 2.915 millones de euros del ejercicio precedente.

Por otro lado, el beneficio operativo alcanzó los 1.480 millones de euros, un 26% por encima de los 1.177 millones de euros de 2024.

En cuanto al desempeño operativo, las aerolíneas del grupo transportaron a más de 103 millones de pasajeros en los primeros nueve meses del año, un 2% más, en 776.161 vuelos (+3%).

En el tercer trimestre, Lufthansa registró un beneficio neto de 966 millones, un 12% menos. Aunque el número de pasajeros se incrementó un 3%, hasta los 42 millones, la compañía ha señalado que el descenso del beneficio se debe a una disminución en los precios de los billetes y un aumento en los costes.

De cara al ejercicio completo, Lufthansa sigue esperando que el beneficio operativo ajustado sea "significativamente" superior a los 1.600 millones de euros del año anterior.