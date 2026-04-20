Los nuevos trenes de cercanías de Stadler llegan a Madrid y comenzarán a operar al final del verano

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la cabina de uno de los nuevos trenes de Stadler - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras cinco unidades de los nuevos trenes fabricados por Stadler para la red de cercanías de Madrid han llegado este lunes a Aranjuez, donde afrontarán las últimas pruebas con circulación real antes del inicio de sus operaciones hacia finales del verano.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha realizado el viaje a bordo de uno de esos trenes T100 y T200 desde el Centro de Ensayos de Stadler en Albacete, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Se trata de las primeras unidades de un total de 79 que Renfe contrató por 1.306 millones de euros y que serán las de mayor capacidad de la flota de la compañía: hasta 912 plazas en el caso de los T100 y 1.884 en los modelos T200, lo que supone una ampliación de la capacidad de los trenes de Renfe de hasta un 20%.

Una vez recibidas estas cinco primeras unidades, se seguirán recibiendo trenes todos los meses hasta completar nueve T100 y ocho de T200 a lo largo de 2026 y continuará mes a mes hasta completar los 79 trenes adquiridos.

"La incorporación de trenes de última generación y gran capacidad en la flota de Cercanías de Renfe impactará directamente en la calidad de vida de los viajeros y demuestra nuestro compromiso con la mejora de la movilidad cotidiana", se ha felicitado el ministro durante la visita.

Las unidades Stadler son trenes de gran capacidad, que combinan coches de uno y dos pisos y que se adaptan a los cambios de ocupación, dado que podrán ampliarse en sus longitudes en ambas modalidades en caso necesario, adaptándose así a la realidad cambiante de la demanda.

Así, los T100 permiten su evolución a T120, de cinco coches, y serán mixtos con 2 coches de piso bajo y otros dos centrales de dos pisos. Por su parte, los T200 serán adaptables a tipo T240, de 10 coches, o reducirse a 160 metros.

Las entradas a nivel de andén de 6 de las 10 puertas del T100 (12 de 20 puertas para T200) no tendrán escalones, por lo que se reducirá el tiempo de subida y bajada de pasajeros.

Por último, estos trenes disponen de cargadores USB, sistemas de información al viajero, son de ancho ibérico y pueden alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora.