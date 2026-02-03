Óscar Puente pide disculpas a los usuarios de Rodalies por las incidencias en el servicio

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido disculpas a los usuarios de Rodalies por las últimas incidencias en el servicio, que ha llegado incluso a ser suspendido en más de una ocasión, la última este mismo martes.

Durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el ministro ha querido dirigirse a todos los usuarios del sistema ferroviario y más concretamente a los del cercanías catalán por las "serias afectaciones" de los últimos días.

"Les traslado nuestras más sinceras disculpas. Les aseguro que este Gobierno y este ministro en particular somos plenamente conscientes de que trabajamos para ellos", ha dicho durante su comparecencia, donde también ha admitido que los maquinistas "están afectados por los últimos incidentes en los trenes.

HACE UN AÑO YA PIDIÓ DISCULPAS

Asimismo, ha reconocido que, pese a que el servicio de Rodalies es "indispensable" para los usuarios, este "ha distado mucho" de ser el servicio que la ciudadanía de Cataluña necesita. La pasada semana, en su comparecencia en el Senado, ya dijo que era un servicio "pésimo".

No es la primera vez que el ministro pide disculpas por el mal funcionamiento del servicio ferroviario de cercanías de Cataluña. Ya lo hizo hace casi un año, en marzo de 2025, tras varias semanas de incidencias en Rodalies, pero negó que los problemas fueran por falta de inversión.