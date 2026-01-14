Ouigo explica que las cancelaciones se deben a su falta de trenes y pide perdón por las molestias ocasionadas

Archivo - El tren de alta velocidad Ouigo a su llegada a la estación María Zambrano - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ouigo ha reconocido que las cancelaciones de algunos de sus servicios de alta velocidad entre el 9 y el 22 de enero de 2026 en las rutas a Andalucía se deben a la imposibilidad de contar con trenes suficientes para mantener esos servicios.

La filial española del operador público francés SNCF argumenta en un comunicado que esta situación se debe a una reevaluación que llevó a cabo a principios de 2026 respecto a las necesidades de mantenimiento de sus trenes, es decir, al tiempo que pasan en los talleres.

Esas nuevas necesidades de mantenimiento han reducido el número de unidades disponibles para realizar los servicios comerciales con las garantías de "seguridad y confort" que la empresa quiere dar a sus viajeros en España.

El año pasado, Renfe llevó a cabo una reordenación similar en su ruta a Barcelona, en la que eliminó sus trenes low cost Avlo, debido a los problemas técnicos que estaban experimentando los nuevos trenes entregados por Talgo, evitando así cualquier problema con la seguridad. No obstante, Renfe pudo suplir esos servicios con otros trenes y servicios AVE.

En el caso de Ouigo, su flota se compone de 16 trenes, con los que realiza todos los servicios de las rutas que opera en España hacia Barcelona, Levante, Andalucía y Castilla y León.

En este contexto, la compañía se ha visto obligada a reajustar su plan de transporte en las rutas Madrid-Andalucía durante dos semanas, cancelando ocho servicios diarios de viernes a lunes y seis servicios diarios de martes a jueves.

Ouigo, que aclara que tiene los trenes suficientes para operar el resto de servicios previstos, defiende que estas cancelaciones suponen solo el 7,8% de su plan de transporte previsto para el mes de enero en toda España.

INDEMNIZACIONES

La compañía, que aprovecha su comunicado para pedir disculpas a todos los viajeros afectados, asegura que es la primera vez que concurre esta circunstancia en los casi 5 años de operaciones en el país.

"Todos los viajeros fueron informados con la mayor antelación posible y pudieron elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía, según la anticipación de la cancelación, entre el 200% del valor del billete y el 50% del mismo. La devolución del coste del billete y la indemnización se ingresa de manera inmediata en la cuenta con la que se realizó el pago", señala.

Sobre uno de sus trenes que permanece parado en la estación de Córdoba por una avería, avanza que será llevado a los talleres de mantenimiento para que vuelva a prestar servicio comercial con normalidad una vez finalice ese mantenimiento.

A finales de 2025, la directora general de Ouigo, Hélène Valenzuela, dejó su puesto en la empresa para pasar a ser la directora general del fabricante vasco de trenes CAF en Francia. La directiva lideró todo el proceso de desembarco de la empresa en España desde el inicio de la liberalización. Amandine Thomas-Commin, procedente de SNCF, le sustituyó.

Renfe está aprovechando esta coyuntura para consolidarse como operador dominante en España y ya ha puesto en servicio trenes para atender a todos los pasajeros afectados por esas cancelaciones, al mismo tiempo que intenta reforzar su imagen como el único operador que ofrece alternativas de viaje ante averías o cancelaciones, lanzando incluso el eslogan "¿Ouigo te le lo quita? Renfe te lo pone".