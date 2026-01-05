Plus Ultra refuerza su ruta a Cartagena de Indias, desde donde enlaza con Caracas, con seis vuelos semanales

Archivo - Avión de Plus Ultra. - PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Plus Ultra Líneas Aéreas ha reforzado su ruta entre Madrid y la ciudad colombiana de Cartagena de Indias pasando de tres a seis vuelos semanales como respuesta al incremento de la demanda registrada en el último trimestre de 2025, desde que la aerolínea ofrece a los pasajeros conexión a Caracas junto a la aerolínea Laser.

La ampliación de frecuencias se produce tras el "notable aumento de pasajeros con destino final en Centroamérica y el Caribe que utilizan Cartagena de Indias como punto de conexión", según ha señalado la compañía, que mantiene suspendidas sus rutas directas con Venezuela hasta el 31 de enero, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Con este refuerzo, Plus Ultra aumenta la conectividad entre España y Colombia, país con el que mantiene dos rutas regulares a Bogotá y Cartagena de Indias.

A las seis frecuencias semanales a Cartagena de la compañía española con base en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas, hay que sumar otras tres que realiza su flota de aviones Airbus A330 a Bogotá hasta alcanzar nueve frecuencias a la semana.

Para Plus Ultra, el refuerzo de esta ruta responde a las necesidades de sus pasajeros y de seguir ofreciendo soluciones de conectividad "eficientes" entre España y América Latina. "Cartagena se ha consolidado como un punto estratégico que permite mantener el flujo de viajeros en un contexto operativo complejo", ha indicado.