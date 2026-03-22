El presidente de Adif comparece en el Congreso para rendir cuentas por el accidente de Adamuz

Archivo - El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, comparecerá el martes, 24 de marzo, en la Comisión de Transportes del Congreso para informar de las actuaciones del operador de infraestructuras ferroviarias en el accidente del pasado enero en Adamuz (Córdoba), donde fallecieron 46 personas tras colisionar dos trenes de alta velocidad.

El 'número uno' de la operadora mostró su voluntad de comparecer en la Cámara Baja después del accidente y después tanto PP como Vox registraron también registraron sus respectivas solicitudes de comparecencia según iba avanzando la investigación de la tragedia.

De hecho, los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal aprovecharán la comparecencia de Marco de la Peña para preguntarle sobre cuestiones específicas relacionadas con el accidente, como son las condiciones las vías, las obras llevadas a cabo en la infraestructura y los protocolos de seguridad seguidos en relación con el accidente ferroviario.

Los partidos también quieren que el presidente dé cuenta de las advertencias recibidas por la entidad pública en relación con la seguridad y el estado de conservación de la infraestructura ferroviaria.

Asimismo, los grupos parlamentarios interrogarán a Marco de la Peña por la polémica originada a partir de la retirada del material de las vías después de la tragedia en Adamuz, pues según la Guardia Civil, Adif se llevó el material después del accidente sin solicitarlo, mientras que la empresa pública Ineco defiende que Adif lo hizo porque dicho material no estaba precintado tras la actuación de la benemérita.

TAMBIÉN PREGUNTARÁN POR GELIDA

Aprovechando su comparecencia, que consta en el orden del día de la comisión recogido por Europa Press, los partidos también preguntarán al presidente de Adif por el accidente en un tren de cercanías en Gelida (Barcelona), que ocurrió poco después del de Adamuz y donde falleció el maquinista.

También preguntarán sobre la gestión de los más de 111 millones de euros de fondos europeos destinados a la modernización de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y de los criterios seguidos para decidir las actuaciones financiadas con dichos recursos y del grado de ejecución de estas, así como de las razones por las que determinados tramos, incluido aquel en el que se produjo el accidente de Adamuz, no fueron objeto de intervención prioritaria.