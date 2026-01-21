Puente asegura que la esperada autoridad de investigación de accidentes ferroviarios estará lista "en breve"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, durante una rueda de prensa - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que la nueva autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, cuya creación acumula un año y medio de retraso, estará lista "en breve".

En una rueda de prensa convocada para dar detalles sobre el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), el ministro ha explicado que el retraso en la creación de esa nueva autoridad se debe a "cuestiones meramente procedimentales".

Entre las razones se encuentra la política del Gobierno de evitar la concentración de sedes de organismos públicos en Madrid, por lo que está a la espera de la discusión al respecto que se está teniendo en seno del Ministerio de Política Territorial.

En cualquier caso, Puente ha aclarado que no cree que el cambio de la actual comisión que se encarga de forma independiente de los accidentes ferroviarios (CIAF) a la nueva autoridad, también independiente, vaya a suponer una gran diferencia a efectos científicos.

"La plantilla de los investigadores que está a cargo de la investigación del accidente de Adamuz pasaría íntegramente a la autoridad. Es verdad que habría un consejo por encima que hoy no existe, además remunerado, algo que le da más solidez al órgano", ha añadido.

El ministro ha aprovechado para volver a defender la independencia de la CIAF, así como de su presidente, garantizando que actuará "con el máximo" respecto a su independencia.

"Nosotros no nos vamos a inmiscuir en su trabajo ni vamos a interferir en él. Por tanto, esperamos que, como buenos profesionales que son, emitan el juicio con el criterio más ajustado a la realidad", ha concluido al respecto.

La nueva autoridad se dedicará a la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. La ley que la establecía se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de agosto de 2024.

El organismo aunará las funciones de las tres comisiones que existían para la investigación de accidentes e incidentes adscritas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estas son la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.