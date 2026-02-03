Puente se reúne hoy con los sindicatos para evitar la huelga de trenes del 9, 10 y 11 de febrero

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 3 de febrero de 2026- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunirá con los sindicatos este miércoles, a las 12.00 horas, en la sede del Ministerio que lidera, con el objetivo de evitar la huelga convocada en Renfe y el resto de operadores para los días 9, 10 y 11 de febrero.

Así lo anunció Puente durante su intervención, ayer, en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, convocada a iniciativa propia para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), pero en la que también habló sobre otros asuntos del sector a preguntas de los portavoces del resto de partidos.

"Tan pronto los sindicatos han aceptado reunirse con el Ministerio, vamos a celebrar la primera reunión. En concreto, mañana por la mañana (por hoy) se celebrará la primera reunión en la que yo voy a participar", ha avanzado.

Se trata de la primera cita en la que el ministro participa directamente, aunque ya se han celebrado otras a un nivel más bajo dentro del Departamento que dirige, todavía sin conseguir la desconvocatoria de la huelga.

"Mi objetivo es buscar una solución que podamos compartir con los sindicatos, puesto que todos tenemos una clara preocupación por el futuro de nuestro país y, si es posible, evitar la huelga. No sé si lo conseguiremos, pero por mí y por el Ministerio no va a ser", añadió.

MOVILIZACIONES SINDICALES

Los sindicatos presentes en Renfe se concentraron este martes ante la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid, señalando que los recientes accidentes de tren "no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril".

La huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para los días 9, 10 y 11 de febrero, a la que se han sumado el resto de colectivos del sector, afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail), que son empresas privadas.

Los paros serán a jornada completa y persiguen reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Las protestas surgen a raíz de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), para reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.

COMPROMISO DEL GOBIERNO

Puente trasladó el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento completo de lo sucedido en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona): "Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario".

Puente repasó en su intervención los hechos conocidos en torno al accidente de Adamuz, incidiendo en dos aspectos: que la circulación de trenes en las vías fue interrumpida en el mismo momento del accidente por el "corte automático del suministro eléctrico" y que "desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia".

El ministro recordó también la "plena disposición" del Ministerio a colaborar con los órganos que están llevando a cabo las dos investigaciones en marcha: la CIAF, que investiga las causas del siniestro para establecer recomendaciones y reforzar la seguridad ferroviaria y el Juzgado que instruye la causa para determinar las responsabilidades penales.

Por último, respecto al restablecimiento del servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla-Málaga, el ministro ha detallado los trabajos que se están llevando a cabo para la recuperación de la infraestructura, aunque, según ha señalado, "aún no es posible facilitar una fecha para la restitución del servicio debido a las condiciones meteorológicas".