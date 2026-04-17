Qatar Airways volverá a volar a más de 150 destinos a partir del 16 de junio

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MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Qatar Airways refuerza su red internacional de vuelos y operará a más de 150 destinos entre el 16 de junio de 2026 y el 15 de septiembre, con una programación que incorpora nuevas rutas y aumenta las frecuencias actuales, ya que la compañía está desarrollando una operativa limitada como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo.

En España, Qatar Airways opera actualmente vuelos desde Madrid y Barcelona, conectando ambas ciudades con Doha. Asimismo, la aerolínea retomará su ruta desde Málaga a partir del 22 de mayo.

Los pasajeros con reservas confirmadas en vuelos incluidos en esta nueva programación recibirán directamente la información actualizada de su vuelo, aunque la aerolínea recomienda revisar periódicamente su página web o aplicación móvil y mantener actualizados los datos de contacto.

No obstante, todos los pasajeros con billetes confirmados para viajar entre el 28 de febrero y el 15 de septiembre de 2026 pueden cambiar de fecha su billete de forma gratuita hasta el 31 de octubre o solicitar el reembolso si el vuelo no puede operarse.

La compañía recuerda que únicamente deben acudir al aeropuerto aquellos pasajeros que dispongan de un billete válido y confirmado. Asimismo, señala que los horarios de vuelo están sujetos a cambios o cancelaciones por motivos operativos, regulatorios, de seguridad u otras circunstancias ajenas a la aerolínea.