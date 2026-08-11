Renfe analiza recurrir la resolución de CNMC y avisa de que su capacidad industrial no es "ilimitada"

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MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha afirmado que está "analizando en detalle" la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el acceso de Iryo a sus instalaciones de La Sagra (Toledo) y su fundamentación jurídica, técnica y operativa y ha advertido de que su capacidad industrial no es "ilimitada" ni se encuentra "desocupada".

Así se ha pronunciado después de que la CNMC haya comunicado este martes que estima parcialmente la denuncia de Iryo sobre el acceso a instalaciones de mantenimiento pesado de Renfe.

En concreto, la Comisión requiere que permita el acceso de los trenes de Iryo al taller de La Sagra para el desmontaje y montaje de sus 'bogies', "en los términos previamente negociados por las partes y sin perjuicio de que ambas puedan alcanzar una solución alternativa de mutuo acuerdo".

Sin embargo, aclara que esta obligación se circunscribe a los 19 trenes objeto de las negociaciones y no obliga a Renfe a prestar el servicio de mantenimiento de los 'bogies' en el taller Valladolid, al haberse acreditado que Iryo "dispone de alternativas" para realizar esas operaciones, y tampoco estima la pretensión de Iryo de que Renfe facilite el acceso a sus instalaciones para la ejecución en autoprestación de todas las operaciones asociadas a la intervención "R2" de los trenes del operador, pues la oferta de Renfe Mantenimiento "no incluyó este elemento".

En este contexto, fuentes de Renfe han indicado a Europa Press que la empresa "actuará, como siempre, dentro del marco legal y atendiendo a las decisiones administrativas o judiciales que resulten aplicables".

Además, ha indicado que la resolución de la CNMC descarta "buena parte de las pretensiones de Iryo" y que "mantiene únicamente una obligación concreta" en La Sagra: el uso temporal del bajabogies de dichos talleres, en régimen de autoprestación y conforme a determinadas condiciones, recogidas en la oferta que realizó Renfe Ingeniería y Mantenimiento el 3 de julio de 2025.

También ha resaltado que esta "no establece una apertura general ni permanente de La Sagra" y que dicha propuesta de Renfe Ingeniería y Mantenimiento "no llegó a formalizarse y las conversaciones concluyeron sin acuerdo entre las partes ni compromiso contractual de acceso".

"El análisis posterior de las necesidades de mantenimiento llevó a Renfe a concluir que el acceso solicitado no podía atenderse sin detraer capacidad destinada a la flota de Renfe Viajeros", apunta.

LA RESOLUCIÓN "NO VALORA SUFICIENTEMENTE" LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES

Renfe afirma que la existencia de una oferta formulada en el marco de una negociación --como la realizada en julio de 2025-- "no supone la asignación definitiva de capacidad" y recuerda que, tras las medidas provisionales acordadas por la CNMC, Renfe Ingeniería y Mantenimiento desarrolló "actuaciones concretas para posibilitar su cumplimiento".

Así, programó las pruebas de compatibilidad, movilizó recursos, coordinó a las unidades implicadas y propuso una nueva fecha cuatro días después de la suspensión de una primera prueba debido a una incidencia, mientras que la prueba de compatibilidad se celebró finalmente el 26 de junio de 2026.

Por otra parte, Renfe considera que la resolución "no valora suficientemente" las últimas actuaciones y alegaciones y sostiene que "la cuestión de fondo no se limita al acceso a una instalación concreta", sino "el modelo de desarrollo industrial que debe acompañar a la liberalización ferroviaria", y señala que "la capacidad industrial condiciona directamente el mantenimiento de la flota, la recuperación ante incidencias y la calidad y continuidad del servicio ferroviario".

En ese sentido, fuentes del operador advierten de que "la capacidad industrial de Renfe no es ilimitada ni se encuentra desocupada" y que "la asignación continuada de capacidad a terceros reduce el margen disponible para el mantenimiento y recuperación" de su flota.