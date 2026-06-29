Renfe asegura que el seguimiento de la huelga es "reducido" y los servicios se desarrollan con normalidad

Tren de Cercanías de Madrid - RENFE

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha asegurado que el seguimiento de la huelga de este lunes convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) está siendo "muy reducido" y que los servicios comerciales se desarrollan "con normalidad".

"En estos momentos, la prestación de los servicios comerciales se desarrolla con normalidad, sin supresiones", ha apuntado en un mensaje publicado en la red social 'X' en torno a las 8.30 de la mañana, en el que añadía que en el ámbito de los servicios públicos el seguimiento de la huelga está siendo "muy reducido, con afectaciones puntuales".

No obstante, está previsto que se cancelen un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías con motivo de la huelga.

Según los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe dejará activos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73% de la movilidad habitual.

Mientras, se mantendrán programados 420 trenes de Media Distancia, operando tan solo el 65% de los viajes programados.

En el lado de los Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y tan solo se ofrecerá el 75% del servicio regular en horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas).