Renfe estudia alternativas de transporte a partir de mañana para viajes esenciales entre Madrid y Andalucía

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe está trabajando en un plan alternativo de transporte en autobús para atender, a partir de este martes, a los viajeros afectados por el corte de la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

No obstante, el operador ferroviario remarca en un comunicado que se trata de un plan extraordinario destinado a los viajeros que consideren esencial el llegar a sus destinos.

Por ello, Renfe insta a los viajeros que no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor que cambien o anulen sus billetes.

Solo Renfe tiene más de 20 trenes en circulación cada día entre Madrid y Sevilla en cada sentido, a los que se suman otros 9 trenes de Iryo y otros 4 de Ouigo, pudiendo viajar en cada uno hasta 500 personas, frente a las 50 plazas que ofrece generalmente un autobús, por lo que técnicamente es muy difícil dar una alternativa de transporte a todos los afectados.