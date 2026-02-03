Renfe ha transportado a 40.000 personas entre Madrid y Andalucía con su plan alternativo desde el accidente

1048475.1.260.149.20260203164955 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 3 de febrero de 2026 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha transportado ya a cerca de 40.000 pasajeros en la línea Madrid-Andalucía desde el pasado 19 de enero, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), cuando estableció un plan alternativo de transporte con apoyo de autobuses.

Así lo ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su intervención este martes en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, precisando que esa cifra (actualizada hasta el pasado domingo) representa el 17% de los viajeros que se mueven en esa línea en una semana normal.

"También se han establecido contactos con compañías del resto de medios de transporte de viajeros para intentar incrementar la demanda sin que suban desorbitadamente los precios", ha añadido.

En el caso de la alta velocidad de Madrid a Sevilla y Málaga, el plan alternativo de transporte combina el trayecto en tren con un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en el que se encuentra Adamuz y donde actualmente Adif está arreglando los daños en la vía.

Desde este lunes, 2 de febrero, el servicio Alvia Cádiz-Madrid, que estaba circulando por la vía de ancho convencional, circula entre Cádiz y Sevilla Santa Justa, enlazando en esta estación con el servicio especial Sevilla-Madrid.

También se ofrecen servicios especiales entre Madrid, Sevilla, Granada y Almería por vía convencional y se han establecido conexiones con Huelva, Antequera, Algeciras, Ronda, siendo por autobús en esos dos últimos casos desde/hacia Málaga y Antequera, respectivamente.

Además, se habilitó la posibilidad de que los viajeros pudieran solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el plan alternativo de transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Las conexiones de alta velocidad entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad.

El ministro también ha dado detalles sobre el llamado Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares, que Renfe puso en marcha el mismo día del accidente a las 20.45 horas para llevar a cabo la atención y ayuda psicológica o médica directa a los afectados.

Desde ese día, Renfe ha atendido a más de 1.100 familiares y allegados de víctimas del accidente de Adamuz a través de su servicio de atención telefónica en el 900 10 10 20 y los Centros de Atención a Familiares (CAF), que puso en marcha el pasado día 18 de enero en tres puntos físicos: Madrid, Córdoba y Huelva.

La compañía ya ha atendido a 508 personas mediante personal de servicio de asistencia psicológica, que han ofrecido tanto atención telefónica (96) como presencial en sus Centros de Atención a Familiares presenciales (412).

Además, la línea 900 de atención de Renfe sigue activa. Hasta el momento, el 'call center' ha atendido alrededor de 1.000 peticiones de familiares, que solicitaban, fundamentalmente información, manutención, transporte, alojamientos, asistencia financiera o asistencia médica y psicológica.

Por último, ha indicado que Renfe realiza las gestiones necesarias para garantizar el traslado de las personas afectadas, facilitando sus desplazamientos en distintos medios de transporte (tren, taxi, autobús o avión) y proporcionando manutención (por el momento a 64 personas) y alojamiento (a 145) cuando es necesario.