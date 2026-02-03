Rodalies mantiene la misma oferta de trenes este miércoles y mejora los servicios alternativos

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, atiende a los medios en la Estación de Sants, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha afirmado que se mantendrá la oferta de trenes de Rodalies para este miércoles y que "se implementarán ciertas mejoras con los servicios alternativos por carretera" que actualmente se prestan en 11 tramos de la red.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este martes en las que ha concretado que en el caso de la R8, los autobuses harán el recorrido completo de la línea desde Martorell hasta Granollers Centre, y se ofrecerá un servicio de bus adicional entre Valls y Camp de Tarragona por la mañana y por la tarde que enlaza con el tren de media distancia para "facilitar la vuelta de los pasajeros".

Ha añadido que están estudiando mejoras en el servicio alternativo a la R3, ya que hasta ahora han trabajado con el plan que tenían por las obras del desdoblamiento y que su intención es "mejorar el tiempo de viajes para aquellas personas que van más allá de Vic (Barcelona) hacia Puigcerdà (Girona)".

RETRASOS

En cuanto a la incidencia de la mañana de este martes, Carmona ha asegurado que Adif les ha explicado que se trata de una avería "muy similar a la del lunes de la semana pasada y que en el momento que se para el sistema, se para el servicio por temas de seguridad y después la recuperación es gradual".

"Sobre las afectaciones que se producen por la tarde, nosotros recuperamos frecuencias para que el viajero, aunque no tenga el horario, tenga la frecuencia de trenes necesaria para hacer su desplazamiento", ha explicado, a la vez que ha recalcado que se ha sumado la incidencia a las limitaciones que hay en la red.

Por último, ha apuntado que técnicos de Adif y Renfe siguen trabajando para restablecer "lo antes posible" la recuperación de los tramos afectados en los que no hay servicio de trenes.