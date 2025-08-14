Ryanair abrirá una nueva base en Tirana (Albania) para el verano de 2025 con una inversión de 257 millones

Ryanair abrirá una nueva base en Tirana a partir de abril de 2026. - RYANAIR

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ryanair abrirá una nueva base con tres aviones en Tirana (Albania) en abril de 2026 con una inversión de 300 millones de dólares (257,41 millones de euros).

Según la compañía, esto generará unos 3.000 puestos de trabajo, incluidos 100 nuevos empleos "bien remunerados" para pilotos y tripulantes de cabina.

Esta nueva base ampliará su cuota de mercado en Albania con más de 450 vuelos semanales en 33 rutas para la temporada de verano de 2026, incluidas 10 nuevas, así como un aumento de la frecuencia en nueve rutas ya existentes.

La compañía tiene intención de seguir invirtiendo en Albania durante los próximos cinco años, creciendo en hasta seis aviones con base en el país, lo que supone una inversión de unos 600 millones de dólares (514,78 millones de euros).

Asimismo, espera crecer en 5 millones de pasajeros al año, abrir más de 20 nuevas rutas y crear más de 4.000 puestos de trabajo para 2030 "siempre y cuando Albania mantenga su política de bajos costes de acceso y cero impuestos a la aviación".

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha señalado que el continuo crecimiento de Tirana ofrece a Albania una "gran oportunidad" para aumentar su tráfico aéreo, turismo y empleo, aunque ha recalcado que, para ello, el país deberá mantener "sus bajos costes de acceso".