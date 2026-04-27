Ryanair avanza que 2027 será el primer año en el que la compañía no crecerá en España por el precio de las tasas

Ryanair avanza que 2027 será el primer año en que la compañía no crecerá en España- ISA SAIZ / EUROPA PRESS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de la aerolínea Ryanair, Eddie Wilson, ha avanzado este lunes que, seguramente, 2027 será el primer año en que la aerolínea no crezca en España desde que comenzó a operar en el país.

En un encuentro organizado con medios de comunicación, Wilson ha indicado que la subida de las tasas aeroportuarias propuesta por Aena para el próximo quinquenio hace que los aeropuertos españoles, en especial los "regionales", no sean competitivos, por lo que la compañía dirigirá sus recursos hacia otros países que resulten más beneficiosos económicamente, como Croacia, Albania o Marruecos.

Wilson ha aprovechado que este lunes se ha realizado el reparto de dividendos de Aena para poner de relieve que el gestor aeroportuario destina el 80% de sus beneficios a repartirlos entre sus accionistas -- el mayor es el Estado--, mientras que se dedica a realizar inversiones en aeropuertos extranjeros --Brasil o Reino Unido-- y a aumentar los costes de los aeropuertos españoles "infrautilizados".

El directivo irlandés ha cargado de nuevo contra Aena y su propuesta tarifaria, recordando que la compañía ha eliminado 3 millones de asientos en aeropuertos pequeños desde 2024, 1,2 millones para esta temporada de verano, y que continuará reduciendo su capacidad a medida que las rutas en el país dejen de ser competitivas.

La aerolínea considera que el Gobierno, a pesar de poseer una participación del 51% y "ser responsable de la política tarifaria", no está haciendo nada para evitar la salida de las aerolíneas de las regiones españolas y "en lugar de utilizar su control para bloquear el aumento del 21%" de las tasas está optando por "maximizar los retornos de caja al permitir que Aena abuse de su posición de monopolio".

Wilson ha recordado que Ryanair está a la espera de recibir 300 nuevos aviones entre 2027 y 2034 y que es la única aerolínea de Europa con posibilidad de grandes crecimientos en el medio plazo, pero que no lo hará en España. De esta forma, ya ha avanzado que no habrá crecimiento, sin especificar si esto significa un retroceso, y que se darán más detalles cuando se anuncie la programación de la próxima temporada de invierno en los próximos meses.

BILLETES MÁS CAROS

Sobre la tendencia de los precios de los billetes para los próximos meses, Wilson ha augurado un alza de de estos debido al precio del combustible, una menor capacidad ofertada por las aerolíneas --después de que algunas hayan cancelado vuelos y haya destinos con menor operativa-- y una tendencia a reservas más tardías por parte de los consumidores.

La compañía, según ha señalado su consejero delegado, no tiene problemas derivados por el precio del combustible por el momento, ya que tiene comprometido el 80% para este año, por lo que Wilson ha asegurado que no esta circunstancia no tendrá impacto en su operativa, al menos durante el mes de mayo y el de junio.

Asimismo, ha señalado que no cree que España vaya a tener problemas con el suministro gracias a su alta capacidad de refino, mucho más alta que en otros países del entorno, como Reino Unido.