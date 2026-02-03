Sindicatos en Renfe apuntan a una "enfermedad crónica del ferrocarril" en la concentración ante el Ministerio

1048347.1.260.149.20260203143030 Vías de tren, a 31 de enero de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). Amurrio es una estación ferroviaria de la línea C-3 de Cercanías Bilbao operada por Renfe. Se encuentra en el punto kilométrico 215,6 de la línea férrea de Castejón a Bilbao y fu - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos presentes en Renfe se han concentrado este martes ante la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid, señalando que los recientes accidentes de tren "no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril".

El sindicato de maquinistas Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación Ferroviaria, todos ellos en los comités de empresa de Renfe o Adif, así como otras organizaciones como Alferro o USO, presentes en otras empresas que prestan servicios en el sector ferroviario, han comenzado la concentración a las 12.00 horas.

La secretaria general del sector ferroviario de CGT, Noelia Martín, ha culpado a los "políticos de uno u otro color" por los "años de externalización, prevaricación y troceo de lo público", que considera que están degradando el servicio del ferrocarril.

"Cuando se recorta en seguridad, el riesgo es real. Los recientes accidentes no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril", ha añadido.

La secretaria general del sector ferroviario en CGT, Pepa Páez, ha defendido que el ferrocarril es un medio de transporte seguro gracias a los profesionales que trabajan en él, pero ha precisado que no se puede hablar del futuro del ferrocarril "mientras se ignora a las plantillas".

La concentración de este martes precede a la huelga que todos los sindicados han convocado en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero.

Las movilizaciones afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Iryo y Ouigo, así como a otras empresas que operan en el sector como Serveo, que presta servicios a bordo, o Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail, que son empresas privadas de transporte de mercancías.

Las protestas surgen a raíz de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), para reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.