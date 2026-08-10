Suspendida la actividad de siete aeropuertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

Mapa con localización del terremoto en Colombia. - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete aeropuertos en Colombia han suspendido su actividad a causa de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado este lunes con epicentro cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste del país.

Así lo ha informado Aeronáutica Civil, encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país, destacando que Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago, Buenaventura y Alfonso Bonilla Aragón son los aeródromos afectados.

Así, sus operaciones aéreas de sus terminales permanecerán suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura, mientras el organismo estatal continúa realizando seguimiento a la situación e informará oportunamente cualquier novedad.

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido con una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.

"Es muy trágico lo que nos ha ocurrido hoy. No sabemos, en este momento, cuál es la magnitud real de la afectación del terremoto", ha señalado el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en declaraciones recogidas por medios locales.