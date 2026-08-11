Terremoto en Colombia: aeropuertos afectados y qué hacer si vuelas con Iberia, Avianca, Latam Airlines o Air Europa

Archivo - (Foto De ARCHIVO) - DAVID ZORRAQUINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete aeropuertos en Colombia han suspendido su actividad a causa del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste del país.

Así lo ha informado Aeronáutica Civil, encargada del control y la regulación de la aviación civil en el país, destacando que Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Alfonso Bonilla Aragón son los aeródromos afectados.

IBERIA

La aerolínea permite el cambio de billete emitido hasta el 10 de agosto y para vuelos desde ese día hasta el 14 de agosto, con nueva fecha hasta el 31 de este mes.

Tal y como ha confirmado a Europa Press, el acople será en la misma clase que el billete original o la más baja disponible en la misma cabina. Solo se permitirá cambio de origen o destino cuando el cliente opte por iniciar o finalizar su viaje en Bogotá al no poder llegar a su destino.

AVIANCA

Los pasajeros pueden reprogramar su viaje hasta 15 días después de la fecha original sin pagar penalización ni diferencia de tarifa, siempre que haya disponibilidad. El itinerario solo se modifica a través de los puntos comunes en Colombia, sujeto a disponibilidad y sin cobros adicionales.

Asimismo, la aerolínea recuerda que se puede solicitar el reembolso de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos. La medida también aplica para el trayecto de regreso, incluso cuando se encuentre en el mismo tiquete o en tiquetes diferentes, siempre que sea con Avianca, según explica la aerolínea en su cuenta de X.

LATAM

Los viajeros con viaje programado desde o hacia Pereira, Cali o Armenia tienen entre el 10 y el 16 de agosto para cambiar el vuelo o solicitar la devolución, según informa Latam Colombia en su cuenta de X.

AIR EUROPA

Air Europa ofrece el cambio de billete gratuito para los movimientos con conexión doméstica dentro del destino en algunos de los aeropuertos afectados.

Tal y como explica en su web, esta flexibilización será para los billetes emitidos hasta el 10 de agosto y con fecha de vuelo para ese mismo día y hoy, 11 de agosto. Además, el cambio de billete será en la misma cabina hasta el 24 de agosto. Para una fecha posterior a este 11 de agosto de 2026, desde la aerolínea han informado que no es necesario realizar ninguna gestión por el momento.

WORLD2FLY

La aerolínea permite cambios sin penalización ni gastos adicionales para vuelos a Cali en las fechas del 12 y 16 de agosto. Incluye la posibilidad de modificar el vuelo a Cali, en función de la disponibilidad, hasta 30 días después de la fecha del vuelo original.