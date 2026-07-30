El tráfico aéreo en Europa crece un 2,6% hasta junio pese al impacto de la guerra en Oriente

Archivo - Planes stand on the tarmac at Heathrow Airport Terminal 5 as concerns grow over jet fuel supplies linked to the Iran war, though UK Transport Secretary Heidi Alexander says summer holiday travel is not expected to face major disruption. - Yui Mok/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de pasajeros en la red aeroportuaria europea aumentó un 2,6% a lo largo de la primera mitad de 2026 en comparación al mismo periodo del año anterior, pese a ralentización del segundo trimestre (+1,3%) por el impacto de la guerra en Oriente Próximo en comparación al primer trimestre (+4,3%).

Así se desprende del reciente informe de ACI Europe, que destaca que, por primera vez desde la recuperación de la pandemia de Covid-19, la demanda de pasajeros nacionales (+3%) superó al tráfico de pasajeros internacionales (+2,5%) en los primeros seis meses.

"El crecimiento ha perdido impulso, con un estancamiento e, incluso, un descenso del tráfico de pasajeros en varios mercados nacionales desde junio. Cabe destacar que esto se debe más a perturbaciones y presiones en la oferta que a una menor demanda", ha apuntado el director general de la entidad, Olivier Jankovec.

Entre enero y junio, los mejores resultados nacionales en el mercado UE+ --UE, Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido-- se dieron en los aeropuertos de Eslovaquia (+101,3%), Malta (+15,6%) y Eslovenia (+14,7%). Además, Italia (+4,2%) y España (+3,7%) fueron los más dinámicos, frente a Francia (+0,6%) y Reino Unido (+0,4%), que registraron ganancias limitadas, mientras que Alemania (-1,2%) se mantuvo en terreno negativo.

Por número de pasajeros, los principales aeropuertos --con más de 40 millones-- crecieron al ritmo más lento en el primer semestre, con un aumento de tan solo el +0,8% en el volumen. Aquí, el aeropuerto londinense de Heathrow siguió siendo el más transitado de Europa, con un récord de 40 millones de pasajeros (+0,2%), en tanto que el de Estambul continuó siendo el siguiente centro de conexiones con 39,84 millones de pasajeros, un alza del 1,6% interanual.

Asimismo, el aeródromo Sabiha Gökçen de Estambul (+6,4%) y los dos centros españoles de Barcelona (+4,4%) y Madrid (+4,2%) destacaron por sus dinámicos incrementos.

De su lado, los megaaeropuertos --de 25 a 40 millones de pasajeros-- reportaron un aumento del volumen de pasajeros del +1,9%, con los mejores resultados en Copenhague (+6,8%), Málaga (+6,7%) y Dublín (+5,9%).

En el caso de los pequeños, éstos fueron el segmento de mayor crecimiento interanual al avanzar un 8,6%. Sin embargo, siguen siendo los únicos que no han recuperado sus niveles de pasajeros previos a la pandemia (-33,2%).