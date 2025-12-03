Transavia Holanda nombra a Paul Terstegge como nuevo consejero delegado de la compañía

Paul Terstegge. - TRANSAVIA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Transavia Holanda ha nombrado a Paul Terstegge como nuevo consejero delegado de la compañía, cargo que pasará a ocupar el próximo 1 de febrero de 2026.

Procedente de KLM, donde ocupa actualmente el cargo de vicepresidente ejecutivo de Servicios a Bordo, Terstegge sucederá a Marcel de Nooijer, que dejará la compañía tras varios años al frente de la misma.

Graduado en Administración y con especialización en gestión dentro del ámbito de la aviación, Terstegge inició su trayectoria en el Grupo Air France-KLM desempeñando responsabilidades en distintas áreas estratégicas.

Ha ocupado puestos de dirección general, liderado unidades operativas de en KLM y desarrollado funciones de planificación y estrategia en París. Su experiencia se completa con diversas responsabilidades comerciales dentro del grupo.

Este nombramiento se produce en un momento en el que la compañía avanza en un plan de crecimiento focalizado, que incluye la ampliación de su red europea y la transición hacia operaciones más silenciosas y sostenibles.

La presidenta del consejo de supervisión de Transavia, Jenny Elissen, ha recalcado que la experiencia de Terstegge "será esencial" en la nueva fase de la compañía y que su estilo de liderazgo "encaja con los equipos y con la dirección que queremos continuar desarrollando en los próximos años".

Por su parte, Terstegge ha subrayado el dinamismo interno que ha percibido "desde el primer momento", así como "la forma abierta" de trabajar de la compañía.

Además, ha señalado que su meta es "crear un espacio para la innovación y seguir garantizando un viaje agradable y asequible" para los clientes.