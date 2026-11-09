Transportes fija servicios mínimos en Renfe de hasta el 75% en Cercanías y del 73% en AVE

Archivo - Decenas de personas en colas ocasionadas por la huelga de trabajadores de handling, en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos obligatorios para el grupo Renfe de cara a la huelga general convocada para el 11 de noviembre en todo el territorio nacional, que establece servicios mínimos de hasta el 75% en Cercanías y del 73% en alta velocidad.

La máxima protección en Cercanías, del 75%, se aplicará en hora punta, que abarca desde las 06.00 a las 09.00 horas; de las 13.30 a las 15.30 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas. Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%.

En los trenes de Media Distancia se han establecido unos servicios mínimos del 65%, mientras que para Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos decretado son del 73% de los habituales.

En los trenes de Mercancías, el Ministerio ha decretado un servicio mínimo del 26% respecto a los servicios programados.

IRYO Y OUIGO

Por su parte, Iryo tiene garantizados 32 de los 44 trenes programados para la jornada de huelga, mientras que los otros 12 figuran como no garantizados en el listado publicado por la compañía.

Ouigo ha comunicado que circularán 18 de los 26 trenes programados para el 11 de noviembre, mientras que los ocho restantes no prestarán servicio. Los viajeros afectados podrán cambiar sus billetes sin coste o solicitar el reembolso íntegro, y en ambos casos recibirán una compensación adicional no reembolsable del 50% del precio del billete.