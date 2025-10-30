Transportes prepara un sistema digital para evitar el 'papeleo' de los transportistas

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado el consorcio europeo eFTI4LIVE, que tiene por objeto la creación para 2027 de un sistema de información electrónica para el transporte de mercancías (eFTI), para que los transportistas no necesiten presentar su documentación en papel en sus viajes por Europa.

De esta forma, los transportistas podrán integrar su sistema o contratar un servicio que conecte con una plataforma certificada para enviar los datos obligatorios en formato electrónico, de manera que, durante controles u operaciones transfronterizas, no tengan que depender de documentos físicos.

"Con la digitalización del intercambio se reducirán los costes administrativos, se facilitarán los controles por parte de las autoridades competentes y aumentará la transparencia del sistema de transporte", ha defendido el Ministerio con motivo de la presentación de esta herramienta.

El consorcio eFTI4LIVE, dirigido por el Ministerio, reúne a 19 Estados miembros de la UE y una amplia red de organismos públicos, proveedores de TI y representantes de la empresa logística, hasta un total de 55 integrantes.

El proyecto, cofinanciado con 47 millones de euros de los fondos del Mecanismo Conectar Europa (CEF), se extenderá hasta junio de 2029 y se alinea con las prioridades de la UE para la digitalización y la sostenibilidad en el transporte.