Turkish Airlines presenta su avión número 500 con una decoración especial dedicada a sus 100.000 empleados - TURKISH AIRLINES

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turkish Airlines alcanza los 500 aviones y proyecta duplicar su flota para 2036 Turkish Airlines ha presentado oficialmente en el Aeropuerto de Estambul su avión número 500, una aeronave bautizada como 'TK Family' que se integrará a la operativa de la compañía a finales de 2025.

Este hito marca un punto de inflexión en la trayectoria de la aerolínea de bandera turca, que inició su actividad en 1933 con una flota de cinco aviones y que ahora establece una nueva hoja de ruta estratégica para alcanzar las 1.000 unidades en el año 2036.

El nuevo aparato cuenta con una decoración especial diseñada con fotografías de los 100.000 empleados y jubilados de la corporación, simbolizando el crecimiento de la plantilla junto a la expansión operativa de la firma.

Durante el evento oficial, el presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la aerolínea, Ahmet Bolat, ha destacado que esta incorporación representa la culminación de una fase de crecimiento acelerado iniciada en 2003, cuando la compañía contaba únicamente con 65 aviones.

En la actualidad, la operadora vuela a 356 destinos en seis continentes, habiendo superado los objetivos de flota establecidos en décadas anteriores.

Como parte de la ceremonia, el avión realizó un vuelo especial bajo el código TK500, dibujando el número 500 en el cielo para simbolizar el comienzo de la denominada era de los 'Segundos 500'.

La evolución de la flota de Turkish Airlines ha mostrado una aceleración constante en los últimos veinte años, pasando de los 100 aviones en agosto de 2006 a los 200 en noviembre de 2012, alcanzando los 300 en febrero de 2016 y los 400 en marzo de 2023.

La previsión de entrada en servicio de la unidad 500 para diciembre de 2025 refuerza la estrategia de mantener una de las flotas más jóvenes de Europa.

La compañía mantiene su compromiso con la eficiencia operativa y la inversión en aeronaves modernas para posicionar a Turquía como uno de los principales centros logísticos y de conexión de la aviación mundial en la próxima década.