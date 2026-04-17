Volotea firma un acuerdo de código compartido con ITA Airways para reforzar la conexión entre España e Italia. - VOLOTEA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Volotea e ITA Airways han alcanzado un acuerdo de código compartido, con entrada en vigor el 15 de abril de 2026, para reforzar las conexiones entre Italia y Europa.

Gracias a este acuerdo, ambas aerolíneas ampliarán ofrecerán a los pasajeros una red combinada con hasta 104 combinaciones disponibles.

El acuerdo se basa en la actual red de Volotea hacia Roma Fiumicino y en la red de ITA Airways en el hub romano, permitiendo conexiones entre numerosos destinos europeos y ampliando las posibilidades de conexión.

La colaboración permitirá, una vez completada la implementación técnica, incrementar la conectividad vía Roma Fiumicino hacia los destinos italianos y europeos de la red de ITA Airways, como Milán Linate, Catania, Palermo, Brindisi, Trieste, Génova, Reggio Calabria, Fráncfort, París, Londres, Zúrich, Tirana y Ámsterdam. Asimismo, se ofrecerán nuevas rutas a través de los hubs de Madrid y Barcelona hacia destinos como Murcia, Asturias y Vitoria, operados por Volotea.

Al mismo tiempo, el acuerdo refuerza la visibilidad comercial de Volotea en nuevos mercados europeos y permite a ITA Airways ampliar su oferta incluyendo destinos operados por la red de Volotea, entre los que se encuentran ciudades como Asturias, Bilbao, Burdeos, Lourdes/Tarbes, Nantes y Estrasburgo.