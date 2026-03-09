Wizz Air UK consigue la autorización para volar a Estados Unidos para llevar a equipos y aficionados al Mundial

Avión de Wizz Air. - WIZZ AIR

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air UK ha conseguido las autorizaciones oficiales para operar vuelos entre Reino Unido y Estados Unidos, aunque no tiene intención de lanzar vuelos comerciales regulares a América.

En un comunicado señala que esta certificación supone un hito estratégico tras meses de preparación y coordinación regulatoria y le permitirá ofrecer vuelos chárter personalizados, especialmente dirigidos a equipos de fútbol europeos y aficionados que viajen al Mundial, así como a operadores turísticos que organicen viajes de grupo al país norteamericano.

La directora general de Wizz Air UK, Yvonne Moynihan, ha señalado que es un día de "orgullo" para la compañía y que esta autorización abre la puerta a "oportunidades increíbles". "Estamos listos para ofrecer una experiencia chárter excepcional y acercar a los fans a la acción en Estados Unidos", ha indicado.

La aerolínea prevé una fuerte demanda por parte de las selecciones y clubes que participarán en la Copa del Mundo. Estos nuevos paquetes estarán diseñados, por tanto, para ofrecer flexibilidad y eficiencia en el traslado de grandes grupos.

Además del ámbito deportivo, los servicios de Wizz Air UK estarán disponibles para grupos empresariales y viajes corporativos, turoperadores con programas de viajes grupales, organizaciones deportivas y viajeros privados.

La aerolínea ha confirmado que ya está abierto el periodo de consultas para la contratación de estos vuelos de cara a la temporada de verano.