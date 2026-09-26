Agro.- Romain Fornell, nuevo embajador de Maison Pommery en España

Clément Pierlot, Romain Fornell y Paul-François Vranken - GROUPE GOÛT ROUGE

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cocinero Romain Fornell ha sido nombrado esta semana embajador de Maison Pommery en España, durante un encuentro en Barcelona que reunió a medio centenar de representantes del mundo empresarial, gastronómico y social.

Al acto en el Azul Rooftop Barceloneta asistieron el presidente de la Maison Pommery, de Paul-François Vranken, y el jefe de bodega, Clément Pierlot, informan los organizadores en un comunicado.

La compañía francesa se une con este nombramiento a un chef de origen francés vinculado a Barcelona desde hace más de un cuarto de siglo, y esta vinculación tendrá continuidad en España a través de distintas iniciativas, y Fornell acompañará a Pommery en eventos diversos.

Maison Pommery, fundada en Reims (Francia) en 1836 y creadora del primer champagne brut en 1874, celebra este año celebra su 190 aniversario.

Fornell es cofundador y copropietario de Groupe Goût Rouge, que reúne 8 restaurantes en Barcelona como Caelis (Estrella Michelin), Azul Rooftop Barceloneta y La Plassohla, y emplea a más de 250 personas; es también director culinario de Lapérouse (París), director gastronómico del Hostal de La Gavina en S'Agaró (Girona) y miembro del comité ejecutivo de Barcelona Global.