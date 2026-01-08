Agro.- Ordeig se compromete a trasladar las demandas campesinas a Bruselas y pide "comprensión"

Campesinos y polícia en las manifestaciones este jueves 8 de enero de 2025 - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, se ha comprometido a trasladar a Bruselas las demandas de los campesinos que este jueves se están manifestando en diferentes puntos de Catalunya, a la vez que ha pedido "comprensión y respeto" a todas las partes.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a Catalunya Ràdio, tras el inicio esta madrugada de las movilizaciones agrarias en protesta por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, la gestión de la fauna salvaje y los recortes en la Política Agraria Común (PAC).

"Estamos en contacto permanentemente para ver cómo podemos ayudar, la nuestra es una propuesta de escucha y acompañamiento y poder hacer llegar sus demandas a las instancias europeas", ha añadido el conseller de Agricultura, ante un acuerdo que él mismo ha definido como muy complejo.

Ordeig ha defendido el papel estratégico de la producción agrícola para el futuro de Europa y Catalunya, y ha reivindicado la necesidad de "igualar las reglas del juego" respecto al acuerdo entre la UE y Mercosur.

"Sí que debe haber acuerdos comerciales (...), pero se les debe exigir, cómo mínimo, los mismos requisitos que a los productores europeos", ha añadido el conseller respecto al acuerdo comunitario con Mercosur, que podría facilitar la entrada de alimentos en el continente, a la vez que ha rechazado cualquier tipo de recortes en la PAC que reduzca el acceso a financiación de los agricultores.

MOVILIZACIONES

Las protestas en Catalunya de Revolta Pagesa han empezado la madrugada de este jueves, y generado cortes en la AP-7 y la N-II, así como en algunos accesos al Port de Tarragona.

Entre las diferentes reivindicaciones, parte del sector apuesta por la soberanía y la seguridad alimentaria, el fomento del producto local o los protocolos sanitarios justos, así como una administración responsable y la gestión de la fauna salvaje.