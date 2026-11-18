A conselleira do Mar, Marta Villaverde, responderá no Pleno unha pregunta sobre o peche do caladoiro de Mauritania e a situación da frota galega afectada. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha urgido a la Comisión Europea a retomar las negociaciones pesqueras con Mauritania y a poner encima de la mesa, mientras dure la parada, un plan de contingencia que incluya caladeros alternativos en los que los buques puedan trabajar, así como compensaciones económicas con cargo a fondos europeos para las empresas y tripulaciones afectadas.

En respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Popular, la conselleira ha lamentado que la negociación "se encuentra encallada" y que Bruselas ya ha advertido que el nuevo protocolo "no se podría sellar antes de febrero" de 2027, algo que, ha defendido, "no se puede permitir", al igual que el hecho de que la presencia de barcos europeos sea sustituida "por otras potencias como Rusia, Turquía o China con estándares menos exigentes".

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno gallego tiene clara "la hoja de ruta inmediata" para exigir tanto a Madrid como a Bruselas. Así, ha pedido "reiniciar con urgencia" las negociaciones para cerrar un acuerdo y que el Gobierno convoque al sector, facilite la "participación efectiva de las comunidades" y defienda estas demandas en el Consejo de Agricultura y Pesca de diciembre.

"La Xunta tiene claro de qué lado está. No negociamos directamente este acuerdo, pero eso no significa que tengamos que quedar al margen", ha señalado.