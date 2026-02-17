8.439 niños en situación de pobreza en España reciben acompañamiento con las ayudas 'Más Infancia'

Un niño en el espacio de Redes Cooperativa en Madrid - FUNDACION LA CAIX

La convocatoria de ayudas 'Más Infancia', cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y la Fundación La Caixa, atendió durante 2025 a más de 8.439 niños y niñas de familias sin recursos en toda España.

Con una dotación de más de 48 millones de euros hasta 2029, la iniciativa impulsa el trabajo de 68 proyectos de entidades sociales, como Redes Cooperativa (Madrid) o Te Acompañamos (Gran Canaria), informa Fundación La Caixa en un comunicado este martes.

'Más Infancia' está enfocada en la promoción socioeducativa y el acompañamiento de familias con hijos de entre 0 y 18 años en situación de pobreza o exclusión social, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida tanto de los niños como de sus familias.

En el caso de Redes Cooperativa, una organización sin ánimo de lucro formada por 40 profesionales y que colabora con la Fundación La Caixa desde hace 19 años, se da un acompañamiento individualizado para promover procesos de cambio y mejora de la situación de estos niños; y en 2025 atendió a 99 niños.

En cuanto a la asociación Te Acompañamos, acompaña a familias migrantes recién llegadas que aún no tienen regularizada su situación, a familias canarias con ingresos insuficientes y a hogares de zonas rurales con empleos precarios o largos periodos de desempleo; y en 2025 la entidad acompañó a 110 niños.

La fundación también impulsa 'Más Empleo', centrada en itinerarios integrales de inserción sociolaboral para personas en situación de vulnerabilidad; y 'Más Empleo Joven', dirigida a jóvenes de 16 a 29 años para reforzar su empleabilidad; y las tres convocatorias cuentan con una dotación de más de 124 millones de euros en conjunto.