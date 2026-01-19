Miembros de la Cruz Roja atiende a familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba). A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha desplegado más de 50 voluntarios tras el descarrilamiento de tren de este domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba.

En este sentido, según ha asegurado la directora de Emergencias de Cruz Roja de Córdoba, Nerea Casas, en declaraciones a Europa Press, han participado más de 50 personas voluntarias de la organización en la emergencia. Actualmente, al haber finalizado las necesidades sanitarias de las víctimas, ha indicado que los recursos han disminuido, por lo que están desplegadas entre 20 y 25 personas de la ONG, tanto en Adamuz como en Córdoba capital.

Igualmente, Casas ha explicado que Cruz Roja activó de forma inmediata su operativo de emergencias tras el accidente de tren, después de recibir el primer aviso a través de la sala del 061 de Córdoba, que solicitó apoyo sanitario urgente. Desde ese momento, la organización movilizó recursos tanto de la provincia como de territorios cercanos para dar respuesta a la emergencia.

Asimismo, ha detallado que el primer despliegue se centró en el apoyo sanitario inicial, con ambulancias procedentes de Córdoba y de otras provincias como Jaén y Granada, para reforzar la evacuación de las personas heridas. De forma paralela, Cruz Roja fue convocada por el Ayuntamiento de Córdoba para integrarse en el gabinete de crisis constituido tras el siniestro.

Dentro de ese marco de colaboración institucional, la organización asumió la gestión de un albergue provisional destinado a personas que habían recibido el alta hospitalaria pero no podían regresar aún a su lugar de destino. En total, 11 personas fueron atendidas en este recurso, habilitado por el Ayuntamiento y gestionado por Cruz Roja.

Posteriormente, al declararse la emergencia a nivel autonómico, Cruz Roja activó su convenio con el 112 de Andalucía y se integró en el Puesto de Mando Avanzado, desde donde se coordinaron nuevos recursos, especialmente de apoyo psicosocial. Estos equipos prestaron atención a familiares que se desplazaron hasta la zona del accidente en busca de información sobre sus seres queridos.

De la misma manera, ha expuesto que este lunes el mando de la emergencia decidió habilitar un centro de atención a familiares en Córdoba capital, concretamente en el Centro Cívico Poniente Sur, cuya gestión fue encomendada a Cruz Roja por el 112 y el Ayuntamiento. En este espacio se atiende actualmente a unas 25 personas, muchas de ellas familiares que buscan a personas desaparecidas.

MOMENTO PARA LA ATENCIÓN A FAMILIAS

Casas también ha apuntado que la prioridad en los primeros minutos fue el triaje sanitario y la evacuación de los pacientes más graves. En estos momentos, una vez finalizadas las tareas de extracción y evacuación, el trabajo se centra principalmente en la gestión de espacios de atención a las familias y el acompañamiento psicosocial.

También ha subrayado que su rápida presencia en situaciones como la de Adamuz se debe a su papel como institución humanitaria auxiliar de los poderes públicos, lo que permite que los servicios de emergencia conozcan sus capacidades y soliciten su intervención de forma inmediata.

Finalmente, Casas ha querido lanzar también un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía. "El comportamiento de la gente ha sido ejemplar", ha indicado para añadir que "en estos momentos cada poco suma mucho" y que "la ciudadanía está preparada para ser solidaria". "Yo aquí lo he percibido y así lo tengo que trasladar", ha concluido.