Casi 150.000 personas encontraron empleo con programas de Cáritas, Cruz Roja, ONCE, FSG, y el Fondo Social Europeo

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MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cáritas, Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano (FSG) atendieron a 448.830 personas, el 55% mujeres, entre los años 2016 y 2023 en iniciativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo; y, de las que estaban desempleadas, 145.957 encontraron un empleo, según un informe presentado este lunes por las cuatro entidades, en un acto en la sede del Consejo Económico y Social.

De ese total, el estudio destaca que el 52,7% logró al menos un resultado en activación, formación o empleo. En concreto, 145.957 personas encontraron trabajo tras completar sus itinerarios (de las personas que estaban en desempleo o inactivas el 33,8% encontraron trabajo), y 99.316 obtuvieron una cualificación profesional.

Además, según la evaluación, participar en el programa aumenta como media en un 58% la probabilidad de acceder a un empleo y en el caso de las personas inactivas hasta un 79%.

En concreto, muestra que el impacto es especialmente positivo en las mujeres, con una tasa de inserción del 35,6%, frente al 31,7% de los hombres. Sí bien, advierte de que ellas experimentan una inserción laboral más precaria, con niveles más altos de temporalidad.

El informe también revela que los efectos del programa son duraderos, no solo en la adquisición de competencias sino también "en el entorno familiar y en el cambio de mentalidad y expectativas", según apuntan las cuatro entidades.

3 EUROS DE RETORNO POR CADA EURO INVERTIDO

A su vez, destaca que el retorno económico de la inversión en este tipo de iniciativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se eleva hasta triplicar la inversión realizada. Así, señala que "por cada euro invertido se generan entre 2,9 y 4 euros en beneficios económicos y sociales".

En este sentido, las organizaciones han puesto de relieve que "la evaluación demuestra de forma concluyente que el programa es coste-efectivo y genera un retorno positivo para todos los financiadores, siendo especialmente beneficioso para las administraciones públicas españolas, que obtienen un retorno estimado en 38 euros por euro aportado".

De los datos se desprende que el 92,2% de las administraciones públicas encuestadas valora el desempeño del programa como positivo o muy positivo, mientras que el 89% de las 18.000 empresas colaboradoras consideran que los perfiles de las candidaturas presentadas se ajustan a sus necesidades.

Las entidades también subrayan que el programa ha contribuido a un cambio de mentalidades en el entorno empresarial, "eliminando o reduciendo los estereotipos y prejuicios a la hora de contratar a personas de determinados colectivos vulnerables".

Todos estos aspectos han sido destacados por los representantes de las entidades. Así, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha puesto el acento durante su intervención en la estabilidad ofrecida por el Fondo Social Europeo, "un factor muy importante cuando se habla de personas en situación vulnerable que necesitan de procesos largos".

"Esta estabilidad nos ha permitido ampliar y reforzar los programas de empleo, y tener presencia en todo el territorio, incluyendo las zonas rurales y llegando a las personas que más lo necesitan", ha aseverado.

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, ha enfatizado que "la participación en este programa significa trabajar por un derecho fundamental: el acceso a un empleo digno en igualdad de condiciones para las personas que enfrentan mayores barreras por su situación de vulnerabilidad".

Mientras, el vicepresidente primero del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, ha puesto en valor que "esta alianza con el Fondo Social Europeo ha permitido contribuir desde hace ya más de 25 años a que se cumplan los sueños de miles de personas con discapacidad, facilitándoles una orientación laboral y una formación adecuada, que les permite integrarse de forma plena en la sociedad en condiciones de igualdad a través de empleos de calidad".

En la misma línea, la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, ha resaltado que para la población gitana la contribución del Fondo Social Europeo y el hecho de que los grupos vulnerables tengan una prioridad de inversión "debe preservarse, porque ha permitido la incorporación al empleo por cuenta ajena, donde prácticamente no estaban" y ha impulsado "un verdadero cambio social, un cambio de expectativas y aspiraciones, muy especialmente para los jóvenes y las mujeres".

En total, 3,5 millones de personas obtuvieron un empleo gracias a los programas financiados por el Fondo Social Europeo en el periodo 2016-2023, con un 36% de tasa de inserción, según ha indicado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la presentación de los datos.

Durante estos años han participado 12.995.655 de personas: 3,86 millones en actuaciones de empleo; 2,41 millones de inclusión social; y 3,05 millones de educación y formación profesional. Además, 3.598.135 de personas han obtenido una cualificación.