Cocemfe entrega sus Premios Sociedad Inclusiva para reconocer "avances que afectan a la vida de las personas"

Entrega de los Premios Sociedad Inclusiva de Cocemfe . - COCEMFE.

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha entregado los Premios Sociedad Inclusiva 2026, creados para impulsar el conocimiento de prácticas inclusivas con las personas con discapacidad física y orgánica.

"Cada uno de los proyectos que vamos a reconocer esta noche representa una forma diferente de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y de responder a necesidades que afectan directamente a la vida de las personas", ha remarcado, el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, durante la inauguración del acto.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "construir una sociedad inclusiva exige la implicación de muchos actores", ya que, "requiere políticas públicas comprometidas con los derechos de las personas con discapacidad, organizaciones sociales fuertes, empresas que incorporen la discapacidad como un valor y profesionales capaces de diseñar respuestas innovadoras a los desafíos que todavía tenemos por delante".

Para finalizar, ha recordado que "las inspiradoras iniciativas que premiamos esta noche nos recuerdan que detrás de cada avance hay personas comprometidas con mejorar la vida de otras personas".

Por su parte, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez, ha felicitado a las iniciativas premiadas por "demostrar que la inclusión se construye desde lo concreto, con creatividad y compromiso y un trabajo para transformar realidades", afirmando que son "proyectos que cambian vidas y fortalecen comunidades".

En la categoría Innovación e impacto social, la iniciativa ganadora fue 'ASHA: Modelo Integral de Rehabilitación y Autonomía para la Infancia con Discapacidad en Nepal' y ha recogido el premio Aina Barca Fontova, presidenta de la Asociación Familia de Hetauda.

En la categoría Mujer e Igualdad, el premio fue recogido por Pilar Moreno, vicepresidenta de Amanixer; Sara Jotabé, autora e ilustradora, y Ana Gaspar, jefa del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, en representación del cómic 'Un día normal'.

En la categoría Desarrollo educativo y profesional, fue galardonada la iniciativa 'DUCS: Diseño Universal del Circo Social', impulsada por el Ateneu Popular 9 Barris.

En la categoría Espacio Sociosanitario el premio fue recogido por Nadia Fabo Andrés, codirectora de Lotura Giza Garapena, por la iniciativa 'KAM UNITATEA: Unidad Móvil de Atención Psicológica y Sociosanitaria en Calle a Personas Sin Hogar con Discapacidad'.

Por último, en la categoría Accesibilidad y Vida Independiente, Raquel Cervigón Abad, profesora titular de la Escuela Politécnica de Cuenca, ha recogido el premio de manos de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez, por la iniciativa 'FastBaby: El derecho a moverse, explorar y decidir desde la primera infancia.

GOBERNANZA

Por otra parte, Cocemfe ha reforzado su modelo de gobernanza con la aprobación por unanimidad de unos nuevos Estatutos, un nuevo Reglamento Interno y la actualización de su Código Ético, durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Madrid.

Con esta actualización, la organización pretende fortalecer los mecanismos de participación, representación, transparencia y rendición de cuentas que sustentan su funcionamiento, al tiempo que adapta su estructura a los retos actuales y futuros de las personas con discapacidad física y orgánica y del Movimiento Asociativo que las representa.

El nuevo marco normativo consolida además principios como el enfoque basado en derechos humanos, la igualdad, el buen gobierno, la cohesión interna y la participación democrática, reforzando la capacidad de la entidad para coordinar, representar e impulsar a las entidades que integran el movimiento asociativo de la discapacidad física y orgánica.

Por su parte, la actualización del Reglamento Interno y del Código Ético de la entidad permitirán a la entidad seguir fortaleciendo la coherencia organizativa, la responsabilidad institucional y los valores compartidos que sustentan el trabajo conjunto de las entidades que forman parte de Cocemfe.

Queiruga ha destacado que "las personas con discapacidad física y orgánica siguen afrontando importantes desafíos en ámbitos como la accesibilidad, la autonomía personal, el empleo, la salud o la educación inclusiva". "Para responder a esos retos necesitamos un movimiento asociativo fuerte, cohesionado, transparente y preparado para seguir impulsando avances en derechos", ha añadido.