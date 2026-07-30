Las ONG descartan el "efecto llamada" en Ceuta mientras despliegan sus equipos para atender a familias y menores

Varias personas cruzan la frontera, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

ONG han descartado el "efecto llamada" ante la llegada este jueves de miles de personas a Ceuta, a nado y por el espigón, mientras despliegan sus equipos para atender a familias y menores. Además, han enviado un mensaje de "tranquilidad", como ha manifestado el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente.

Como ha asegurado a Europa Press, la situación responde a "situaciones cíclicas" y considera que "España está perfectamente capacitada" para abordarlo siembre que haya una respuesta "ágil y rápida por parte del Gobierno".

"Mensaje de tranquilidad y de normalidad. Este tipo de situaciones se han repetido en Ceuta. España tiene experiencia para abordar estas situaciones. Los discursos catastrofistas al final se estrellan con la realidad", ha afirmado. Lo importante, según ha añadido, es "que el Gobierno sea ágil" y "no dejarse llevar por quienes de manera interesada intenten manipular esta percepción para intereses políticos partidistas injustos".

Sobre la situación dentro del CETI de Ceuta, Valiente ha explicado que las en torno a 600 plazas que tiene se han visto "claramente superadas" y que han instalado una carpa dentro del centro, por lo que dentro había esta mañana unas 800 personas. A estas se sumaban unas mil personas acampadas a las puertas del centro, una cifra que previsiblemente aumentará ante las cientos de entradas a la ciudad que se han producido este jueves.

Preguntado por si la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el rechazo en frontera a inmigrantes que llegan a nado a Ceuta o Melilla puede estar relacionada con el incremento de llegadas, el director de CEAR ha indicado que "no es realista" establecer esta correlación y que "ofrece una visión muy interesada".

"Parece ser que cuando una sentencia establece una garantía es la responsable de una catástrofe y eso es totalmente falso y creo que es una manipulación. Hay situaciones que hemos visto tanto en Ceuta como en Canarias que responden a una realidad que hay que abordar y desde luego puede haber situaciones que luego se comunican entre las personas que favorecen la llegada o el intento de personas de cruzar la frontera pero desde luego son muchos los factores los que intervienen", ha remarcado.

En el mismo sentido, el director de Migraciones de Cruz Roja Española, José Javier Sánchez Espinosa, ha afirmado que este aumento de llegadas "no es algo de hoy" sino que viene produciéndose "desde hace ya bastantes meses" y ha descartado que haya un "efecto llamada" tras la sentencia del TS.

"Es un aumento que se viene produciendo desde hace ya bastantes meses. Por nuestra parte, es difícil valorar qué conjunto de factores pueden llegar a provocar esta situación. Por nuestra parte, lo que venimos desde hace muchos años viendo no es tanto un efecto llamada, sino un efecto expulsión. Es decir, que las personas tienen distintas situaciones que les hacen buscar una vida mejor, una vida segura, una vida vivible, una vida con expectativas y esto es lo que hace que se puedan producir estas situaciones", ha zanjado.

Además, ha asegurado que tienen a sus equipos movilizados "a pie de espigón" atendiendo las necesidades de las miles de personas migrantes que están llegando a Ceuta. "Hasta anoche, o desde el principio de año hasta los últimos días, estábamos hablando de un 99% de hombres y es verdad que desde esta mañana estamos viendo otros perfiles, que también están llegando familias con menores, que están llegando mujeres, es decir, que estamos viendo que ha cambiado el perfil", ha explicado a Europa Press.

Este cambio, a su juicio, se debe a que en la última semana las entradas eran "más difíciles" y "suponían un riesgo mayor", mientras que este jueves la entrada es "más fácil" a través del espigón, aunque no exenta de "riesgo".

Según Sánchez Espinosa, lo que se han encontrado sus equipos en Ceuta son "muchas personas que están llegando, algunas de ellas con situaciones de vulnerabilidad" lo que representa "un desafío" para la organización a la hora de "dar atención al máximo número de personas". "Ahora mismo todos nuestros esfuerzos están centrados en las personas que están entrando y mientras se mantenga este ritmo de entrada, nos centraremos en eso", ha remarcado.

Además, ha precisado que como en este caso "el número llega a ser muy numeroso", han desplegado "equipos a pie de espigón", realizando sobre todo "asistencia sanitaria básica" a "aquellas personas que puedan llegar con heridas, con cortes por las rocas, con roces". En este momento, según ha indicado, no disponen de una contabilización de los heridos.

Ante la posibilidad de que continúe el mismo flujo de llegadas, Sánchez Espinosa ha concretado que la ONG cuenta "con equipos permanentes con mucha experiencia" que llevan muchos años realizando esta atención en las costas o las fronteras, además de "muchas personas voluntarias".

INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MÁS JOVEN

Desde la Federación Sur Acoge, ha subrayado que existen indicios de una instrumentalización de la población más joven del entorno de Ceuta para generar presión política, en un escenario que recuerda a la crisis de 2021. "No estamos ante una crisis migratoria en sentido estricto, sino ante una crisis fronteriza que requiere una respuesta política e internacional. Este análisis no exime de responsabilidad a las administraciones españolas", aseveran.

Sur Acoge ha incidido en que Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares y las costas andaluzas forman parte de la frontera sur de Europa y que sus recursos de acogida deben dimensionarse para responder con garantías a situaciones como la actual.

La entidad ha mostrado una "especial preocupación" por la situación de la infancia y recuerda que, con independencia de las circunstancias que hayan motivado su llegada, todos los menores deben recibir una protección escrupulosa conforme a la legislación española y a los tratados internacionales.

Mientras, el Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha solicitado la intervención del Estado ante la falta de recursos para atender la llegada masiva de personas que se ha producido en los últimos días y que se suma a las "graves carencias estructurales" del sistema sanitario local.

Así lo recoge CESM en un comunicado en el que muestra su apoyo a los profesionales ceutíes, quienes han aseverado que la llegada de cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media ha "desbordado" los recursos de acogida y asistencia de la ciudad.

Para el SMC, se trata de un escenario de "emergencia nacional", al tiempo que lamenta que se haya "ignorado" la petición de declaración de zona de potencial conflicto, desastre humanitario y catástrofe, que el sindicato lleva haciendo desde 2021.

En este sentido, la crisis migratoria que se ha desatado en la ciudad autónoma de Ceuta este 30 de julio con la entrada de miles de personas por la frontera es la más grave en 5 años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 8.000 personas cruzaron a territorio español.

Aunque este jueves el Gobierno ha asegurado que ha acordado con Marruecos la devolución de "todos" los que han entrado ilegalmente, a última hora de la tarde numerosas personas continuaban cruzando la frontera. Está previsto que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplace hasta la ciudad este viernes para gestionar la crisis.

Las llegadas irregulares de migrantes por tierra a Ceuta han aumentado un 149% en lo que va de año, según el último balance del Ministerio del Interior, que reflejaba que un total de 14.479 migrantes llegaron de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, un 24,7% menos que en el mismo periodo de 2025.