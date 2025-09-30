MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha lanzado la campaña 'De mayor quiero ser mayor', una iniciativa que invita a mirar la vejez desde "el respeto, la admiración y el vínculo entre generaciones", en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este 1 de octubre.

La campaña parte de la pregunta 'y tú, ¿qué quieres ser de mayor?' para invitar a reflexionar sobre el tipo de sociedad que se quiere construir, "reconociendo que el envejecimiento es parte de la vida de todas las personas, y que ser mayor debe significar vivir con dignidad, participación y bienestar".

El objetivo, según explica la ONG en un comunicado, es apostar por "una sociedad que reconoce los derechos de todas las personas, sin importar la edad; valora la diversidad generacional como fuente de aprendizaje; integra a las personas mayores como protagonistas activas del presente; cuida el bienestar físico, emocional y social en todas las etapas de la vida, y promueve el aprendizaje como herramienta de desarrollo personal, inclusión social y participación activa".

La campaña también pone en valor el papel de las personas jóvenes como agentes de cambio, "con un peso importante para avanzar hacia una sociedad más equitativa, solidaria y sostenible".

En 2024, Cruz Roja atendió a más de 260.000 personas mayores en todo el territorio nacional, a través de programas que promueven el bienestar, la autonomía y la participación social.