Donaciones seguras a ONG: Consejos de Fundación Lealtad

Infografía de Fundación Lealtad con 10 consejos para donar a una ONG. - FUNDACIÓN LEALTAD

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Lealtad ha recomendado no donar de forma impulsiva y verificar la web, la misión y los valores de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las que se quiere realizar una donación, antes de tomar la decisión.

"Cuando donamos sin información suficiente, ese gesto pierde fuerza e incluso puede generar efectos no deseados. Desde apoyar campañas poco claras hasta confiar en organizaciones que no gestionan bien los recursos. Informarse y conocer la ONG, sus valores, cómo trabaja y qué impacto genera es clave para que nuestra solidaridad marque la diferencia", señala la Fundación Lealtad.

Entre los errores que detecta a la hora de donar, advierte del riesgo de "donar por impulso o solo por emoción", no verificar quién está detrás de la campaña que se quiere apoyar o escoger una ONG sin comprobar si coincide con los valores de la persona que dona.

"Es natural sentirse conmovido por imágenes o historias impactantes, especialmente en redes sociales o campañas solidarias virales. Sin embargo, actuar únicamente desde la emoción puede llevarnos a apoyar proyectos poco claros, con objetivos difusos o incluso manipulados", avisa.

Por ello, recomienda revisar su web, su misión, su trayectoria, sus proyectos y la estructura de su financiación. Asimismo, aconseja a los ciudadanos comprobar si los valores de la organización son adecuados a sus creencias, prioridades y preferencias.

"Identificar si es laica o religiosa, cómo se relaciona con empresas o partidos políticos, o si adopta posturas sobre temas sensibles como el aborto. Además, observa cómo aborda los problemas: algunas ONG trabajan en los países de origen, otras en España; unas se centran en la atención directa y otras en la incidencia política y la defensa de derechos. Elegir una organización que conecte con tus valores y expectativas hará que tu donación tenga más sentido y te genere satisfacción", apunta.

También recomienda no donar en especie (ropa, alimentos o juguetes) sin consultar previamente a la ONG ya que "pueden generar costes logísticos, saturación o resultar ineficaces"; no donar a través de intermediarios sin revisar condiciones pues "plataformas de crowdfunding y otros intermediarios suelen cobrar una comisión por cada donativo" y no entregar dinero a particulares porque "incrementa el riesgo de fraude y dificulta evaluar el impacto de la ayuda".

Además, para maximizar el impacto de la donación, la fundación propone a los ciudadanos que se mantengan informados de los proyectos de la ONG y valoren la posibilidad de donar de manera periódica pues "es una de las formas más eficaces de apoyar a una ONG ya que contribuye a planificar a largo plazo y lograr resultados más duraderos y transformadores".

"Donar con información es donar con responsabilidad. Ser donante no se limita a enviar fondos a una organización: donar con responsabilidad implica reflexionar, informarse y elegir con criterio. Informarse no es desconfiar; es una forma de cuidar nuestra solidaridad y maximizar su impacto real", explica.

La Fundación Lealtad recuerda que en su web dispone de un buscador que reúne a más de 300 ONG con el sello 'Dona con Confianza', y filtra por nombre, causa, área geográfica, ámbito de actuación o beneficiario.