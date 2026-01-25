Sumar, preocupada por el uso de datos de nacionales y extranjeros en los sistemas de control migratorio y fronterizo

Archivo - Frontera de Ceuta con Marruecos, a 14 de octubre de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar Viviane Ogou i Corbi ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que expresa su preocupación por el uso y la gestión de datos personales de nacionales y extranjeros en los sistemas de control migratorio y fronterizo.

La iniciativa parlamentaria se produce tras la puesta en marcha en España, el 12 de octubre de 2025, del sistema europeo EES (Entry-Exit System), un mecanismo automatizado de control fronterizo que registra información biométrica como huellas dactilares e imagen facial de personas no comunitarias en una base de datos gestionada por la Comisión Europea y accesible en tiempo real por los Estados miembros con fines de seguridad y control migratorio.

Igualmente, recuerda que en 2021 AENA puso en marcha un programa piloto en el que el billete era reemplazado por el reconocimiento facial, una tecnología destinada a agilizar el paso por los controles sin necesidad de presentar documentación ni tarjeta de embarque.

En su escrito, la diputada advierte de las reiteradas críticas del Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS), que desde 2015 ha mostrado reservas sobre el reconocimiento facial y que en 2024 llegó a solicitar su prohibición en espacios públicos. Diversos estudios, añade, evidencian que estos sistemas presentan "sesgos" que afectan especialmente a mujeres, jóvenes y personas racializadas, lo que puede derivar en errores de identificación y situaciones de discriminación.

La diputada también apunta que investigaciones de la Fundación porCausa y el Centre Delàs señalan que más de la mitad de los contratos en tecnología fronteriza se adjudican sin concurso público. "Desde 2018 hasta octubre de 2025, el Gobierno ha destinado como mínimo 541 millones de euros a tecnología de frontera, con numerosas partidas clasificadas como confidenciales alegando 'razones de seguridad nacional'", asegura.

Asimismo, destaca otros dispositivos de vigilancia como el sistema de inteligencia artificial 'Smart Border', instalado en las vallas de Ceuta y Melilla, y el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), utilizado para el control marítimo. Pese al despliegue de estas tecnologías, la diputada se pregunta por qué continúan produciéndose numerosas muertes en las rutas migratorias hacia España.

Entre las cuestiones planteadas al Ejecutivo, la formación solicita aclaraciones sobre si el Gobierno ha recibido advertencias del Supervisor Europeo de Protección de Datos, cómo garantiza el cumplimiento de la normativa de protección de datos, quién supervisa el principio de no discriminación y si se plantea la creación de un ente público que asuma la gestión y custodia de los datos generados por estos sistemas.