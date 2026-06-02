Fundación Vicente Ferrer celebrará el próximo 18 de junio en Madrid la I Gala Esentia por la infancia vulnerable

Fundación Vicente Ferrer - FUNDACIÓN VICENTE FERRER

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Vicente Ferrer ha presentado este martes en rueda de prensa la primera edición de la Gala Esentia, una cita solidaria que se celebrará el próximo 18 de junio en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles (Madrid) a favor de la infancia vulnerable, conducida por los actores Leonor Watling y Pablo Rivero-

La cita solidaria reunirá a personalidades del ámbito cultural, empresarial y social con el objetivo de defender los derechos de la infancia, como han enfatizado en la presentación.

"Después de 30 años de historia en España y más de 57 años en la India, sentimos que era el momento de crear una gran cita capaz de reunir cultura, compromiso y esperanza alrededor de una causa esencial: garantizar que todas las niñas y niños puedan crecer con oportunidades, protección y futuro", ha explicado la directora general de Fundación Vicente Ferrer España, Luz María Sanz.

La recaudación de esta primera edición irá destinada íntegramente a proyectos de educación, salud, nutrición, inclusión y protección infantil impulsados por la Fundación Vicente Ferrer en Palestina, España, India, Nepal, Mozambique, Sri Lanka y Filipinas.

"Formar parte de Gala Esentia es una oportunidad para poner la cultura y la emoción al servicio de algo verdaderamente importante. Creo profundamente en la capacidad que tienen las historias para generar conciencia y esta gala precisamente habla de eso: de situar a la infancia en el centro de la construcción de una sociedad más justa y más humana", ha asegurado Rivero durante la presentación de la gala.

El evento estará a través de tres grandes actos -origen, acción y emoción- y recorrerán el legado humanista de la Fundación Vicente Ferrer.

Dentro del acto 'Origen', la gala contará con la participación de la actriz, periodista, productora y comunicadora Cayetana Guillén Cuervo.

Además, la música y la cultura tendrán un papel protagonista durante toda la noche con actuaciones en directo de la cantante y compositora de flamenco María José Llergo, el Coro Talía infantil y Marilia, cantante, autora y confundadora de Ella Baila Sola y que, al igual que Fundación Vicente Ferrer celebra este año su 30 aniversario en la música.

Durante la gala se entregarán los Premios Esentia, reconocimientos a figuras por su compromiso humano y social. En esta primera edición, Gala Esentia reconocerá las trayectorias del periodista Iñaki Gabilondo y de la fotógrafa Cristina García Rodero.

La gala incluirá además una gran rifa solidaria con premios aportados por marcas colaboradoras y patrocinadores como Calzados Pitillos, Jumbo Tours, Only You Hotels, Sony Music, Simorra, Misako, DS Automóbiles, Pedro del Hierro, Seiko, Rituals y Kiko Milano, entre otros. La propuesta gastronómica correrá a cargo del chef Mario Sandoval.