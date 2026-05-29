Mensajeros de la Paz ayudó en 2025 a 155.000 personas en 80 países

Mensajeros de la paz - MENSAJEROS DE LA PAZ

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Mensajeros de la Paz ha presentado este viernes su Memoria Anual 2025, que recoge un año de consolidación y crecimiento en el que la organización alcanzó a 155.321 personas, de las que 47.113 fueron beneficiarias directas.

Con más de 1.000 trabajadores contratados en España y cerca de 950 voluntarios activos, la entidad fundada en 1962 por el Padre Ángel García Rodríguez desarrolló más de 50 proyectos y campañas en España y celebra haber dejado huella en 80 países.

El año 2025 ha estado marcado por dos grandes efemérides que reflejan el compromiso sostenido de Mensajeros de la Paz con las personas más vulnerables.

La primera, el 30º aniversario de El Teléfono Dorado un servicio gratuito de atención emocional y acompañamiento (900 22 22 23) creado en 1995 para combatir la soledad no deseada. En sus 30 años, ha atendido casi 7,4 millones de llamadas a lo largo de su historia. En 2025 respondió a 37.640 llamadas, disponible las 24 horas del día en todas las provincias españolas.

En el marco de este aniversario, la gestión del servicio pasó a la recién creada Fundación Social Padre Ángel, nueva entidad integrada en el grupo Mensajeros de la Paz con el mandato específico de prevenir, detectar y aliviar la soledad no deseada.

Además, la Iglesia y Centro Social de San Antón cumplió en 2025 su 10º Aniversario como espacio abierto donde "nadie pregunta quién eres antes de ofrecerte calor, escucha y dignidad".

En estos diez años se ha consolidado como uno de los recursos sociales "más activos" de Madrid: en 2025 acogió más de 100 actividades culturales, sirvió más de 100.000 desayunos a personas en situación de sinhogarismo los 365 días del año y distribuyó alimentos a 200 familias mensuales a través de la Despensa Solidaria, que amplió su servicio de dos a tres días semanales.

TESTIMONIOS DE LOS VOLUNTARIOS

El poder transformador del voluntariado ha quedado reflejado en el testimonio de Frederic Soler, que con 69 años lleva años entregado a la causa: "Un día pasé por delante de la Iglesia de San Antón y vi un montón de personas con un chaleco amarillo y no podía creer lo que vi".

"Me hice voluntario y ahora no entiendo mi vida sin serlo. No sabría si es felicidad, pero lo que siento es un bienestar que no puedo describir", ha señalado.

En la misma línea, Beatriz Alonso, voluntaria corporativa, experta en recursos humanos en el Área de Voluntariado de Mapfre España, renovó públicamente el compromiso de su organización con la entidad: "Allí donde Mensajeros de la Paz lo necesite, el equipo de Mapfre estaremos con ellos."

Por otro lado, Mensajeros de la Paz gestiona 104 residencias de mayores en España. Su servicio de atención domiciliaria, MensajerosAD, superó por primera vez los 1.000 beneficiarios directos en todo el territorio nacional y fue reconocido con el I Premio Nacional de Supercuidadores del sector sociosanitario.

El Restaurante Robin Hood sirvió 12.700 cenas a personas en riesgo de exclusión, y los Hogares de Oportunidades acogieron a 35 personas, de las que 10 completaron con éxito su proceso de autonomía.

Tras la dana de finales de 2024, Mensajeros de la Paz continuó en 2025 el acompañamiento a las familias damnificadas de la Comunidad Valenciana, rehabilitando hogares y recuperando dos centros de mayores.

Ante los incendios forestales de Castilla y León, la entidad acogió de urgencia a decenas de personas mayores evacuadas en sus residencias de La Bañeza, León y Benavente.

En el ámbito internacional, la organización respondió a las inundaciones de Bahía Blanca (Argentina) reconstruyendo 75 viviendas junto a Hábitat para la Humanidad, apoyó a familias desplazadas en Gaza y a refugiados en Jordania y Líbano, retomó su actividad en Irak y puso en marcha un nuevo centro de primera infancia en Uruguay.

Más de 120 empresas apoyaron la labor de Mensajeros de la Paz en 2025 mediante donaciones, voluntariado corporativo y campañas solidarias. La entidad recibió 11 premios y reconocimientos a lo largo del año, entre ellos el Premio de Honor en la categoría Mayores de los Premios Cerca de los que están Cerca (Fundación del Notariado y Fundación Aequitas) y los Premios Solidarios del Seguro.

El acto ha sido clausurado por el Padre Ángel García, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, una organización que en 2025 cumple 63 años de historia ininterrumpida al servicio de los más vulnerables.

Como gesto de reconocimiento por su generosidad al presentar el acto, el Padre Ángel ha hecho entrega al chef Pepe Rodríguez de una paloma de la paz.

El chef ha recibido el reconocimiento emocionado: "Merece la pena poder ayudar a organizaciones como Mensajeros de la Paz". El Padre Ángel, por su parte, ha cerrado el acto con una reflexión que resume 63 años de trabajo: "Aunque solo hubiéramos ayudado a una sola persona, todo esto habría merecido la pena."