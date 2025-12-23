Meron y Misganu: Cómo ha cambiado su via con el apadrinamiento de Ayuda en Acción

Ayuda en Acción lanza una campaña que visibiliza el impacto del apadrinamiento con la historia de dos niños de Etiopía - AYUDA EN ACCIÓN

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG Ayuda en Acción ha lanzado la campaña 'Esta Navidad, ilumina vidas' con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de los apadrinamientos aprovechando el espíritu solidario de estas fechas.

La organización muestra la historia real de dos niños de Etiopía, Meron y Misganu, cuya vida "ha cambiado" gracias al acceso a la educación, alimentación y apadrinamiento, según señala ayuda en Acción

En el caso de Meron Desaleg, de 9 años, vive en la comunidad de Farawocha, en Boloso Bombe, al sur de Etiopía y es la quinta hija de ocho hermanos. Como en muchas familias de la zona, la pobreza ha obligado a sus hermanos mayores a abandonar la escuela, ya que muchas de las niñas de su comunidad se ven forzadas a casarse, aún siendo adolescentes, y los niños tienen que migrar a la capital en busca de trabajo.

Sin embargo, Meron sigue en la actualidad "un camino distinto", tal y como relata Ayuda en Acción, ya que va a la escuela a diario, sueña con convertirse en enfermera y forma parte de programas que fortalecen la seguridad alimentaria y económica de su hogar.

Además, el cambio también se refleja en su hogar, ya que su madre Tagesech forma parte de una cooperativa de ahorro y crédito apoyada por la ONG, donde aprendió educación financiera, multiplicó sus ahorros y accedió a pequeños préstamos para emprender. De este modo, la familia ha mejorado su seguridad alimentaria y económica, según ha asegurado la organización.

Por su parte, Misganu Kassa, de 8 años, es el séptimo de diez hermanos y el único hijo varón que continúa viviendo con sus padres, ya que el resto de los hermanos mayores tuvieron que migrar para buscar trabajo en las ciudades de Oromía y Addis Abeba, dejando atrás la escuela y su infancia.

Este año, Misganu ha empezado a estudiar en el preescolar que ha construido Ayuda en Acción en Farawocha, y este centro se ha convertido en "su primera oportunidad real de aprender y jugar como cualquier niño". Además, el apoyo de la ONG también ha llegado a su madre, Chalgite, que forma parte del proyecto mediante el cual ha recibido formación, acceso a préstamos y apoyo para emprender.

De esta forma, la ONG indica que, con su esfuerzo y el acompañamiento del proyecto, la madre de Misganu ha recibido apoyo y ha emprendido en la venta de harina, café y Areke, además de lograr sustituir su antigua casa de techo de paja por una vivienda con tejado de metal.

Ayuda en acción destaca que el apadrinamiento es "mucho más que una cuota mensual", ya que supone acceder a una escuela segura, disponer de ingresos "dignos" en la familia y tener una infancia que "no se apaga antes de tiempo" y así tener la posibilidad de "elegir su propio futuro".

En definitiva, subrya que "el apadrinamiento no decora: transforma", ya que cada niño o niña que puede seguir estudiando es "una luz que permanece encendida". Por ello, con esta campaña, invita a la ciudadanía a "encender oportunidades reales donde más se necesitan", ya que, tal y como afirma, el apadrinamiento impulsa proyectos educativos, económicos y de protección que benefician a toda la comunidad y que garantizan derechos fundamentales de la infancia.