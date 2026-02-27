El 86,9% de votantes de Sumar y 78,8% de PSOE ven la prostitución como violencia, frente al 65,4% de PP y 44% de Vox

(I-D) La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza - Carlos Luján - Europa Press

El 86,9% de quienes votaron a Sumar en las elecciones generales de 2023 considera que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, según la encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a partir de 10.019 entrevistas. El porcentaje también es elevado entre los votantes del PSOE (78,8%), mientras que desciende al 65,4% entre quienes apoyaron al PP.

Así se desprende de los resultados de la encuesta del CIS sobre la percepción social de la prostitución, impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG). El avance de los resultados del estudio fue presentado este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un acto en la sede del Ministerio. Mientras que el informe completo ha sido publicado este viernes por el CIS.

En este sentido, revela que una gran mayoría en casi todo el espectro político está "muy de acuerdo" o "bastante de acuerdo" con la afirmación "la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres".

En esta misma línea, refleja que por encima de los datos de PSOE se sitúan los votantes de ERC (84,6%), mientras que entre quienes respaldaron a Junts el porcentaje alcanza el 70,2%. Mientras, el 44% de los votantes de Vox comparte esta consideración.

Más allá del recuerdo de voto, el análisis por tramos de edad muestra un respaldo mayoritario en todos los grupos. El porcentaje más alto se registra entre las personas de 55 a 64 años (73,6%), seguido de quienes tienen 75 años o más (71,4%). También superan el 69% los grupos de 25 a 34 años y de 65 a 74.

Entre los más jóvenes, el 67,3% de los encuestados de 16 y 17 años y el 65,6% de los de 18 a 24 consideran la prostitución una forma de violencia contra las mujeres. El tramo de 35 a 44 años es el que presenta el porcentaje más bajo, aunque también mayoritario, con un 65,1%.

La encuesta también preguntó por la posibilidad de sancionar a los clientes de la prostitución como medida para reducir la trata de mujeres. En este caso, el mayor apoyo se da entre los más jóvenes: el 68,6% de las personas de 16 a 17 años y el 66,9% de las de 18 a 24 años están de acuerdo con castigar a los clientes. A partir de ahí, el respaldo oscila entre el 57,5% (75 años o más) y el 63% (35 a 44 años). En los grupos intermedios, los porcentajes se sitúan en el 62,9% (25 a 34 años), 59,2% (45 a 54), 60,3% (55 a 64) y 59,5% (65 a 74).

Por recuerdo de voto, el apoyo más alto se encuentra entre votantes de Sumar (66,7%) y PSOE (65,7%). Les siguen PP y ERC (ambos con 58,1%), Junts (50,8%) y Vox (49,4%), siendo este último el único grupo que no alcanza el 50% de respaldo claro a la medida.

ACCESO DE MENORES A PORNOGRAFÍA

El estudio también aborda el posicionamiento ante el acceso de menores de edad a contenidos pornográficos en internet, diferenciando entre quienes prefieren establecer restricciones y quienes abogan directamente por prohibiciones.

En cuanto a las restricciones, el mayor apoyo se da en el grupo de 55 a 64 años (46,5%), seguido por el de 25 a 34 años (45,7%) y el de 18 a 24 (44,7%). Los porcentajes son más bajos entre los menores de 18 años (36,7%) y en el tramo de 35 a 44 años (38,6%), mientras que el resto de grupos se mueve entre el 41% y el 44%.

Por recuerdo de voto, el respaldo a establecer restricciones es mayor entre votantes de ERC (52,5%) y Junts (49%), seguido de Sumar (46,6%), PSOE (45,7%), Vox (39,3%) y PP (37,6%).

Cuando la opción planteada es la prohibición directa del acceso de menores a estas páginas, los porcentajes aumentan en varios tramos de edad. El mayor respaldo se da entre las personas de 35 a 44 años (57,4%) y de 45 a 54 (52,8%), seguidas por el grupo de 65 a 74 años (51,2%). En el resto de edades, el apoyo oscila entre el 45,7% (75 años o más) y el 48,3% (18 a 24 y 55 a 64 años). Entre los menores de 18 años, el 28,7% apuesta por la prohibición.

Por recuerdo de voto, quienes apoyaron al PP son los que en mayor proporción respaldan la prohibición (57,7%), seguidos por Vox (53,2%), Sumar (49,8%), Junts (49,7%), PSOE (48,7%) y ERC (41,8%).