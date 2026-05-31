ONG recibieron 3 millones de la 'X Solidaria' en 2025 para ayudar a 736.308 personas vulnerables: "Me han dado fuerza"

Las ONG recibieron en 2025 más de 3 millones de euros de la 'X Solidaria' para apoyar a 736.308 personas vulnerables - PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las ONG recibieron en 2025 un total de 3.087.310,04 euros procedentes de la casilla 106 de Actividades de Interés Social de la declaración de la renta, la 'X Solidaria', con los que pudieron desarrollar proyectos destinados a ayudar a 736.308 personas en situación de vulnerabilidad en España. "Puedo mirar al futuro con más fuerza", afirma uno de los beneficiarios.

Así lo pone de manifiesto la Plataforma de ONG de Acción Social, que anima a marcar la casilla de Fines Sociales en la declaración de la renta para apoyar iniciativas dirigidas a combatir la pobreza infantil, la exclusión social, la soledad no deseada y el sinhogarismo, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

En este sentido, recuerda que, según el informe 'La pobreza infantil en España. Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2026', elaborado por la Plataforma de Infancia, la exclusión social en España afecta al 29% de niños y adolescentes frente al 17% de los adultos.

Para hacer frente a esta realidad, entidades como Plena inclusión desarrollan programas financiados gracias a la 'X Solidaria', como el proyecto 'Soledad Cero', centrado en combatir la soledad no deseada entre personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.

Una de las beneficiarias es Aurora De Orte, quien explica que, tras la pérdida de su madre y la marcha de personas cercanas, siente la necesidad de ampliar su círculo social. "Echo de menos salir con más gente y conocer a más personas", afirma. Gracias al proyecto, desarrollado junto a la Fundación Gil Gayarre de Madrid, participa en actividades y encuentros sociales que fomentan nuevas relaciones y espacios de convivencia.

La exclusión social también golpea con especial intensidad a la infancia racializada. Según el informe de Plataforma de Infancia, la tasa de exclusión social entre menores de origen árabe, asiático o africano alcanza el 53,9%.

Uno de los testimonios recogidos corresponde a un joven de 18 años nacido en Guinea-Conakri, que emigró siendo menor en busca de mejores oportunidades. Tras pasar por Argelia y Marruecos en situaciones de precariedad y sinhogarismo, llegó a España, donde recibió apoyo a través del programa 'Creciendo en Comunidad' de HOGAR SÍ, financiado también gracias a la casilla solidaria.

"Esta ayuda no solo me ha dado un lugar, sino también esperanza, dignidad y la oportunidad de empezar de nuevo. Hoy puedo mirar al futuro con más fuerza" ha declarado al compartir su experiencia.

Además de atender situaciones de vulnerabilidad, la 'X Solidaria' financia proyectos educativos y de participación infantil, como la iniciativa '#InfanciaScout' de ASDE - Scouts de España. A través de actividades creativas y audiovisuales, niños y adolescentes aprenden sobre sus derechos y desarrollan habilidades sociales y participativas.

La campaña 'X Solidaria', dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual, está coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social y cuenta con el apoyo de entidades del Tercer Sector y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.