ACNUR respondió a 24 declaraciones de emergencia activas en 16 países durante 2025 con crisis prolongadas

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) respondió a 24 declaraciones de emergencia activas en 16 países durante el año pasado, en un contexto marcado por crisis cada vez más prolongadas y complejas, según recoge su Informe de Impacto 2025.

En este sentido, según se desprende del documento, a lo largo de 2025, los equipos de ACNUR brindaron protección y asistencia en algunas de las crisis más difíciles del mundo. "En 2025, los desplazamientos se produjeron en un contexto marcado por conflictos prolongados, desastres recurrentes y nuevos estallidos de violencia y otras crisis emergentes, incluidos los riesgos naturales", afirma el director de Emergencias y Apoyo a los Programas de ACNUR, Ayaki Ito.

En concreto, gestionó 24 declaraciones de emergencia activas en 16 países, incluidas 10 nuevas emergencias. De estas últimas, siete se encontraban entre las emergencias más graves, complejas y de mayor alcance a las que se enfrentó ACNUR el año pasado, y requirieron respuestas integrales en entornos como Sudán y los países vecinos Sudán del Sur y Chad.

La asistencia de emergencia proporcionada por ACNUR incluyó el suministro de agua potable a medio millón de personas en Sudán, asistencia económica a medio millón de personas afganas retornadas y a 120.000 personas sirias que también regresaron a su país, así como más de un millón de servicios prestados a las personas desplazadas dentro de Ucrania y en los países que acogen personas refugiadas.

Igualmente, ACNUR apunta que la preparación y la respuesta ante emergencias "dependen en gran medida de una financiación adecuada". Sin embargo, añade que la reducción de los recursos limitó "significativamente" la rapidez, la escala y el alcance de la asistencia vital en 2025.

De cara a 2026, la organización prevé que los conflictos y la "persistente inestabilidad" en países como la República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur, Ucrania y Venezuela provoquen nuevos desplazamientos o aumenten la presión sobre poblaciones ya vulnerables.

52 MILLONES DE DESPLAZADOS

En este sentido, advierte de que estas situaciones afectan en conjunto a casi 52 millones de personas "desplazadas por la fuerza" y concentran aproximadamente un tercio de las necesidades globales de financiación de ACNUR para 2026. "Se prevé que las necesidades humanitarias aumenten considerablemente este año", asegura.

"Los conflictos se están intensificando, generando nuevos desplazamientos y agravando el sufrimiento de millones de personas que ya se encuentran desplazadas y lo han perdido todo. La comunidad internacional debe mantener su compromiso y abordar las causas profundas del desplazamiento. Mientras tanto, ACNUR seguirá aportando su experiencia, sus redes y sus herramientas para prepararse para las crisis, responder con intervenciones que salvan vidas, y avanzar hacia la autosuficiencia y las soluciones duraderas", avisa Ito.