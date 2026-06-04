Afectados por cobros "indebidos" del IMV reclaman al Gobierno la condonación de deudas y "transparencia total"

Archivo - Ingreso Mínimo Vital. IMV. Ingreso Mínimo Vital Castilla y León. Autobús del Ingreso Mínimo Vital. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN, S. SOCIAL Y MIGRACIONES

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'Plataforma IMV Afectad@s por los Cobros Indebidos' del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide la condonación de deudas y "transparencia total".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la plataforma sostiene que existen beneficiarios del IMV que han recibido reclamaciones de devolución de cantidades que, en algunos casos, ascienden a varios miles de euros. Según los afectados, estas reclamaciones están generando "incertidumbre" entre colectivos vulnerables como familias con menores, personas con discapacidad, pensionistas y trabajadores con bajos ingresos.

"No hablamos, por tanto, de casos aislados ni de situaciones anecdóticas, sino de una cuestión que ha alcanzado relevancia internacional por su impacto sobre miles de familias vulnerables", apuntan.

También destacan especialmente el impacto que estas situaciones están teniendo sobre mujeres que encabezan hogares monomarentales. Según afirman, muchas de ellas utilizaron las ayudas recibidas para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, suministros, material escolar o medicamentos, y ahora se enfrentan a la devolución de cantidades que consideran "imposibles" de asumir.

De la misma manera, señalan que una reclamación colectiva relacionada con el funcionamiento del IMV continúa siendo examinada por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Entre las cuestiones analizadas, figuran los procedimientos de revisión de la prestación y las reclamaciones de cantidades consideradas "indebidamente percibidas".

En la carta, los afectados cuestionan que las consecuencias de posibles errores administrativos recaigan sobre las familias beneficiarias. Asimismo, critican que el Gobierno mantenga un discurso centrado en los resultados positivos del IMV sin reconocer, a su juicio, los perjuicios sufridos por quienes se han visto afectados por estos expedientes.

CAUSAS DE LAS RECLAMACIONES

Entre sus principales demandas, la plataforma reclama "transparencia total" sobre el número total de expedientes de cobros "indebidos" generados desde la creación del IMV, así como información detallada sobre las cantidades reclamadas y las causas que las motivan.

Igualmente, solicitan la paralización de aquellas reclamaciones que tengan origen en errores administrativos o deficiencias de gestión atribuibles a la Administración, la realización de una evaluación independiente sobre el impacto social de estas medidas y la adopción de mecanismos de protección "urgentes" para los hogares más vulnerables mientras se resuelven los procedimientos de revisión.

El texto concluye con una petición directa al Ejecutivo para que estudie la condonación de las deudas reclamadas a las familias afectadas, al considerar que un sistema de protección social debe garantizar la seguridad económica de las personas vulnerables y evitar situaciones que puedan agravar su situación de pobreza o exclusión. "Demuestre con hechos y no con propaganda que su Ejecutivo está al servicio de la gente y no para ahogarla económicamente", subraya.