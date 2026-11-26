La coalición NO QUIERO reclama a los Estados leyes contra el matrimonio infantil. - COALICIÓN NO QUIERO

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coalición NO QUIERO --integrada por Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children--- ha denunciado que alrededor de 12 millones de mujeres y niñas son forzadas cada año a contraer matrimonio antes de cumplir los 18 años y ha reclamado a los países leyes que prohíban el matrimonio antes de esa edad sin excepciones.

Así se ha expresado con motivo del primer Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, que se celebra este viernes 27 de noviembre, una fecha ha sido proclamada recientemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La coalición ha pedido que este reconocimiento se traduzca en medidas concretas para proteger los derechos de las niñas y acabar con esta práctica y ha defendido que sirva para mantener esta vulneración de derechos en la agenda pública.

Además de leyes sin excepciones, la coalición reclama sistemas de protección eficaces y recursos para prevenir esta violencia y garantizar a las niñas el acceso a la educación, la salud, el apoyo psicosocial y la justicia.

Según los datos que recoge la coalición, más de 640 millones de mujeres y niñas en el mundo fueron casadas durante su infancia. Asimismo, señala que el matrimonio infantil, precoz y forzado vulnera sus derechos y puede interrumpir su educación, limitar su libertad y exponerlas a distintas formas de violencia.

En este sentido, se refiere al caso de Chad, uno de los países con mayor prevalencia, donde el 61% de las mujeres de entre 20 y 24 años se casó antes de los 18 años, y muchas niñas se ven obligadas a abandonar la escuela para contraer matrimonios pactados por sus familias cuando apenas han comenzado la adolescencia.

"QUIERO ESTUDIAR, NO CASARME"

La coalición recoge varios testimonios de mujeres que fueron obligadas a casarse. Entre ellas, Absétou, de Costa de Marfil, que supo a los 14 años que su padre preparaba su boda con un primo de más de 30 años. Ella quería seguir estudiando y formarse como comadrona.

"Desde el momento en que me negué a casarme, mi padre comenzó a enviar a gente que me interceptaba de camino a la escuela, me pegaba y me llevaba por la fuerza de vuelta a casa", ha relatado. Según la organización, Absétou sufrió agresiones y llegó a quedarse sin comida. Con ayuda de un profesor contactó con organizaciones que le dieron apoyo para continuar sus estudios y hoy, con 29 años, trabaja como comadrona.

Issa, de 18 años, estudia secundaria en Mongo (Chad) y participa en el programa La LUZ de las NIÑAS de Entreculturas. "Tengo muchas amigas a las que han forzado a casarse. Al llegar a sexto, dejamos de verlas", ha explicado. Ha recordado a una amiga que se casó a los 14 años y se quedó embarazada a los 15, y que "antes siempre era la primera de su clase".

Ahora, Issa participa en acciones de sensibilización para animar a las familias a apoyar la educación de las niñas. "Si nos quedamos todas en casa sin ir a la escuela, ¿cómo podemos contribuir al desarrollo de nuestro país?", se ha preguntado.

En Guatemala, una niña indígena ha afirmado: "Quiero estudiar, no casarme". Le gustan las matemáticas, el inglés y el quiché, y sueña con una beca, una casa y un trabajo. "Las niñas que se casan temprano no pueden cumplir sus sueños", ha señalado.

"Si obligan a una niña a casarse demasiado pronto, se truncan sus sueños y se interrumpen sus estudios. Pierde la oportunidad de ser independiente y tiene que asumir responsabilidades para las que aún no está preparada, como ser madre demasiado pronto, lo que también puede poner en peligro su salud", ha afirmado Rifat, de 13 años, de India, que participa en un proyecto de Milaan Be The Change apoyado por Mundo Cooperante a través del programa Ser Niña es un Derecho.

En Daca (Bangladés), Jannat tenía 14 años y planeaba casarse con Tuhin, de 17. "Pensaba que las chicas casadas eran felices y podían viajar libremente", ha recordado. Mim, de 16 años, lidera un club infantil de Save the Children donde aprende sobre los derechos de la infancia. "Me explicó que el matrimonio precoz puede causar muchos problemas de salud", ha contado Jannat.

Dos voluntarias hablaron con ella, con Tuhin y con sus familias, y finalmente la boda no se celebró. Jannat, que había dejado los estudios, volverá a la escuela: "Mi sueño era ser médica y sigue siéndolo. Como no me he casado, mis sueños siguen vivos". Por su parte, Mim ha dicho: "Yo quiero conseguir un trabajo, desarrollar una carrera profesional y, después, decidir si quiero casarme".